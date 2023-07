La salvada que frustró a Djokovic, el drop que aplaudió el Rey Felipe VI y el festejo a lo Riquelme: el show de Alcaraz en la final de Wimbledon

Carlos Alcaraz se proclamó campeón de Wimbledon con tan solo 20 años y por primera vez en su historia al derrotar en casi cinco horas de juego al serbio Novak Djokovic, quien buscaba ganar su 24° título de Grand Slam, pero no pudo ante el español que mostró un tenis de alto voltaje en Londres.

El nacido en Murcia logró la hazaña tras realizar un notable torneo en el césped y luego de haber ganado el ATP de Queen’s que le sirvió como preparación. En los números de la final se destacaron los aces que consiguió Alcaraz y el porcentaje de puntos ganadores desde el primer servicio. Fueron el 70% para el español contra el 62 del serbio. En total, el campeón sumó 66 winners contra 32 de Djoko.

En el encuentro se dieron varios momentos emotivos y de gran calidad técnica, sobre todo en el quinto set. Cuando Djokovic estuvo a punto de quebrarle el servicio a Alcaraz, el español ganó un punto milagroso. Tras un duro intercambio de 17 golpes, Charly logró salvar dos bolas muy complicadas y Nole falló una volea que quedó en la red. El rostro del serbio se transformó en señal de asombro.

Otro punto épico de la gran final, que encendió al público y hasta generó los aplausos del Rey de España, Felipe VI, quien se encontraba en la platea. Inmediatamente después de la oportuna salvada que le permitió evitar perder el saque, Charly metió un drop shot sutil que resultó estéril para el 2° del mundo.

El concierto de buen tenis siguió con otros puntos para el recuerdo que despertó el grito de los aficionados y fue otro golpe magistral de Alcaraz, quien definió con un passing sublime para ponerse 2-1 en el quinto set ante un Djokovic que comenzaba a mostrar signos de fastidio. Además, el español lo festejó de manera especial poniéndose el dedo en el oído para escuchar la ovación.

Ya en la ceremonia de premiación, y luego de las felicitaciones de su rival, Alcaraz expresó sus sensaciones ante el público: “Es un sueño hecho realidad, hacer historia en este bello torneo y jugar con una leyenda como Djokovic. A los 20 años, alcanzar este tipo de situación tan rápido me hace sentir muy orgulloso de mí mismo y del equipo que tengo, del trabajo que hacemos cada día”.

Es el segundo Grand Slam que obtiene Alcaraz. Su anterior victoria fue en el US Open de 2022 y acumula en total 12 títulos de ATP. Hasta la leyenda Rafael Nadal se rindió a los pies de su compatriota y lo saludó en redes sociales tras la gesta en Londres. “Enhorabuena. Nos has dado una alegría inmensa hoy y seguro que nuestro pionero en el tenis español, Manolo Santana, también ha estado animando allá dónde esté como de Wimbledon al que hoy te has unido. Un abrazo muy fuerte y a disfrutar del momento, campeón”, animó Rafa.

