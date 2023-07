Carlos Alcaraz: “No me lo creo, he ganado contra una de las mayores leyendas de este deporte”

Carlos Alcaraz ha derrotado a Djokovic en Wimbledon. (Clive Brunskill / GETTY)

Carlos Alcaraz ha ganado su primer Wimbledon en una final épica. El tenista español ha derrotado a Novak Djokovic, el deportista con más Grand Slams de la historia, en cinco sets. Tras más de cuatro horas de partido, Alcaraz saltó al césped británico para recoger el trofeo. “Empecé jugando al tenis viéndote jugar. Estás ganando torneos desde que nací. Los 36 son los nuevos 26″, le dijo Alcaraz a su adversario.

El murciano aseguró estar muy “orgulloso” de sí mismo y celebró la victoria con su familia y su equipo. “Todavía no me lo creo, es increíble. No sólo he ganado, sino que lo he hecho contra una de las mayores leyendas de nuestro deporte”, sostenía en unas declaraciones para la prensa. Los periodistas le han preguntado por la clave del éxito y Alcaraz parece tenerlo claro: “He creído en mí mismo y lo he demostrado”.

Alcaraz venció al tenista serbio en cinco sets (1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4) y se mantiene en lo más alto del ránking ATP, por delante de Djokovic y del ruso Daniil Medvedev. El número dos de la tabla ha caído rendido ante el deportista español, al que ha elogiado en numerosas ocasiones.

“Enhorabuena. Ha sido increíble. Te mereces este trofeo, intentaré mejorar para ganarte”, ha destacado Djokovic tras recoger el premio de consolación. El serbio, visiblemente afectado, también ha dedicado unas palabras a su familia y ha aplaudido el buen trabajo del equipo de Alcaraz: “Nunca gusta perder estos partidos, pero estoy muy agradecido por haber jugado esta final”.

Este domingo, Carlos Alcaraz vaticinaba un posible marcador antes de comenzar el partido que le ha llevado a hacer historia. “Probablemente va a ser el mejor momento de mi vida”, decía el joven tenista, que con esta victoria ha recogido el testigo de otros españoles como Rafa Nadal, Manolo Santana, Conchita Martínez y Garbiñe Muguruza. Con este último resultado, son cinco los tenistas españoles que han conseguido imponerse en Wimbledon y volver con la copa a casa.

