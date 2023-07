Así queda el ranking ATP después de Wimbledon: más distancia entre Alcaraz y Djokovic

Alcaraz posa con el trofeo de Wimbledon (REUTERS).

El final de un Grand Slam siempre viene acompañado de su correspondiente actualización en la clasificación mundial de la ATP. En la más reciente modificación, no habrá novedades respecto al líder de la tabla. Seguirá siendo Carlos Alcaraz, por delante de un Novak Djokovic que se distancia hasta los 800 puntos tras caer derrotado en Wimbledon, precisamente ante el español por un marcador de 1-6 / 7-6 / 6-1 / 3-6 / 6-4.

Te puede interesar: Alcaraz gana su primer Wimbledon ante Djokovic entre imposibles: tie-break y un juego de casi media hora

“Vaya calidad al final del partido, cuando has tenido que cerrarlo. Has sacado tiros buenos en los grandes momentos y te lo mereces totalmente. Es increíble. Pensaba que tendría problemas contigo sólo en tierra y en cemento, no en hierba, pero este año ha sido una historia completamente diferente. Enhorabuena, ha sido increíble cómo te has adaptado a la superficie en la que habías jugado sólo un par de veces”, le dijo Djokovic a Carlos tras la final de Wimbledon.

Te puede interesar: El padre de Alcaraz, aliado clave en sus victorias: acusado de espionaje por grabar a Djokovic en Wimbledon

Ninguno defendía puntos en Wimbledon

La final de este domingo entre el balcánico y murciano no sólo tenía en juego el tercer Grand Slam del año, también el cetro del tenis mundial. El que conquistara la hierba del All England Club, se iría de Londres con el número uno del mundo bajo el brazo. La diferencia entre ambos antes de la disputa del partido era sólo de 80 puntos, pero hay que retroceder un año para encontrar el motivo por el cual estaba en juego la corona del tenis.

Alcaraz y Djokovic posan con el trofeo de campeón y subcampeón de Wimbledon (REUTERS).

La organización de Wimbledon decidió no aceptar el curos pasado la participación de jugadores rusos y bielorrusos. El torneo no permitió la entrada de estos tenistas, por lo que algunos de ellos no tenían la posibilidad de defender o sumar estos puntos. El caso más claro, por citar a uno, es Daniil Medvedev, número uno del mundo aquel año y que no estuvo en Wimbledon debido a dicho veto. Por ello, nadie sumó puntos la pasada campaña y en la actual edición ningún tenista defendía botín alguno.

La gira americana puede cambiarlo todo

Toda esta situación puede cambiar cuando se inicie la gira americana. El Masters 1000 de Toronto (7 al 13 de agosto) pondrá en juego el número uno mundial que hasta esa fecha seguirá bajo custodia de Carlos Alcaraz. El murciano tan sólo defiende 10 puntos en tierras canadienses, donde cayó el año pasado ante Tommy Paul en primera ronda. En Cincinnati, la siguiente parada del calendario, tiene que afrontar la defensa de los cuartos de final unos 180 puntos, pero lo más difícil llegará en el US Open donde como vigente campeón, no podrá sumar puntos.

En cambio, Novak Djokovic sí podrá sumar puntos en todos los torneos de la gira americana porque, al no tener permiso para entrar en Estados Unidos debido a no vacunarse contra el coronavirus, no acudió las últimas dos temporadas. Hasta que se abra el telón del último Grand Slam del año, el dueño del número uno mundial será Carlos Alcaraz.

Seguir leyendo: