Djokovic eliminó a Hurkacz y celebró 100 partidos en Wimbledon: los otros impresionantes récords que alcanzó con su pase a cuartos

A sus 36 años Novak Djokovic sigue haciendo historia en el tenis por sus triunfos y números que lo ubican como uno de los mejores. Este lunes, el serbio (N° 2 del Ranking ATP) se clasificó a los cuartos de final de Wimbledon luego de completar el partido ante Hubert Hurkacz (N° 18) al que venció por 7-6 (6), 7-6 (6), 6-7 (5) y 6-4, en 3 horas y 7 minutos. El polaco era un rival de fuste ya que venía con buenos pergaminos competencias sobre césped, con cuatro títulos en esa superficie y tiene en su haber el ser el último en eliminar a Roger Federer en el legendario Grand Slam británico.

El encuentro no pudo terminarse el domingo por llegar al límite de horario por el toque de queda en el tradicional barrio londinense, pues no puede haber actividad luego de las 23 horas. En ese momento Nole superaba a su rival por dos set a cero. Pero en el reinicio del encuentro Hurkacz fue un hueso duro de roer y en el tercer parcial se impuso y estiró la definición. De hecho luego el serbio reconoció que le costó superar a su oponente y lo elogió.

Es que en ese tercer set Hurkacz conservó sus servicios sin grandes problemas y al llegar al 5-6 presionó el saque de Djokovic y obligó otros dos puntos más en el parcial. El primero lo rescató el serbio con un gran saque y el siguiente lo capitalizó Hurkacz, que se impuso y forzó un cuarto set que afectó a Nole quien tiró algunos gritos y reclamos.

Pero en el cuarto parcial el serbio logró tranquilizarse, se recuperó en lo mental y otra vez lució su mejor tenis ya que con un 3-3 logró romper por primera vez en todo el el encuentro el saque del polaco e impidió que lo que iba a ser un partido sin grandes contratiempos se convirtiera en un final con derrota. Todo lo contrario, abrochó su victoria 90 en Wimbledon, 32 de ellas en fila desde la primera ronda de 2018. Su senda exitosa en Wimbledon se completa con 2.189 días sin perder, 3.655 días sin derrotas en la cancha central y 43 victorias consecutivas en la cancha central.

Novak Djokovic celebra tras meterse en cuartos de final de Wimbledon (REUTERS/Hannah Mckay)

Aunque reconoció que el polaco se la hizo difícil: “Ha hecho un gran partido. No recuerdo la última vez que me costó tanto devolver. Es muy difícil de leer. No he disfrutado mucho del partido, pero en los momentos importantes tuve la suerte de ganarlos. Mantuve mis nervios cuando importa. Siento una gran conexión con la pista. Cada vez que salgo a la pista me siento con más confianza. Espero que se mantenga durante mucho tiempo”.

Su racha triunfal en el escenario inglés llegó a un 90 por ciento de victorias y alcanzó a su ídolo de la infancia, Pete Sampras y superó a uno de sus grandes rivales, Roger Federer, con 88,24 por ciento. Aunque el suizo lo supera por sus presencias en cuartos de final con 18 ocasiones: Nole lleva 14 y le empató a Jimmy Connors.

Además, el serbio celebró su partido número 100 en Wimbledon, una cifra que solo consiguieron dos notables como los mencionados Federer (119) y Connors (102). Sólo Roger logró acceder más veces en los cuartos de un Grand Slam: 58 a 56.

Otro récord que rompió este lunes fue el de más tiebreaks ganados consecutivamente (14) superando a Federer. En la búsqueda por volver a ser número uno del mundo, puesto que hoy ostenta el español Carlos Alcaraz. En el siguiente partido se medirá con el ruso Andrey Rublev, al que le lleva una ventaja de 3-1 en los mano a mano. Nole también aspira a ganar el tercer Grand Slam del año, como ya lo hizo en Australia y Roland Garros. Cabe recordar que también es el jugador más ganador en la historia en esta clase de certámenes de élite, con 23 conquistas, sobre 22 de Rafael Nadal y 20 de Federer.

