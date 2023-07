Estaba a dos puntos de clasificar a octavos de Wimbledon, pero improvisó un saque de abajo y perdió el partido: “No quería jugar, estaba temblando”

Alejandro Davidovich Fokina estaba a apenas dos puntos de seguir escribiendo su historia grande en Wimbledon. Dar un paso más en lo que era su mejor actuación sobre el Grand Slam de césped, pero tomó una decisión insólita para el momento del partido. Un riesgo quizás innecesario. Y Holger Rune no lo perdonó. El noruego terminó ganando el partido y sacando el boleto a octavos de final tras casi cuatro horas de acción en el Court N°3 del All England Lawn Tennis y Croquet Club.

La escena es elocuente, pero tiene todo una historia. El español había desperdiciado dos match points hacía minutos, cuando estaba 5-4 en el quinto set. El noruego empujó las cosas rumbo al súper tie break. Y allí permanecieron parejos, aunque Fokina llegó a estar 8-5 arriba en este formato que es al mejor de 10 puntos. Estaba a dos bolas de ganar, con una amplia ventaja...

Rune machacó cada pelota, se mantuvo en juego y puso las cosas 8-7 con sus dos servicios. El español sirvió su primer saque y lo cedió: el juego estaba 8-8. Y tomó una decisión: improvisó un saque desde abajo para intentar sorprender a su contrincante. Pero se encontró con un Rune absolutamente concentrado que llegó a impactar la pelota casi al lado de la red para ponerse 9-8. Fue el certificado de partido para el actual seis del mundo, que se terminó llevando el pasaje a la siguiente instancia tras un error no forzado de su rival.

Davidovich Fokina, de 24 años, no anduvo con rodeos cuando se sentó ante la prensa y fue consultado por lo sucedido: “No había hecho ningún saque por abajo en todo el partido y pensaba que a lo mejor le sorprendía y no ha sido así. Y también porque estaba cagado. No quería jugar, estaba temblando, no quería jugar el punto. Es una experiencia más que me llevo. No sé qué hubiera pasado si hubiera jugado valiente”, se sinceró según las declaraciones que replicó el medio catalán Mundo Deportivo.

“Si la gente es un poco inteligente sabrá que por ese punto no he perdido el partido. He tenido dos match points y he tenido el partido ahí. En el 8-8 me he cagado y él en el 15-40 ha sido más valiente y se ha llevado el partido. Se puede decir que ha estado más valiente en los puntos claves. Duele, pero me voy contento del nivel que he dado. Cuando estás cagado lo tienes que aceptar, porque si no te mientes a ti mismo. Estaba muy tenso en el 8-8 y me ha salido lo primero que me ha venido”, aceptó ante los medios.

Davidovich Fokina fue sincero tras su derrota (Foto: Reuters/Dylan Martinez)

El tenista español está actualmente en el 34° puesto del ranking ATP, aunque semanas atrás alcanzó su mejor puesto (24°). Hasta esta tercera ronda, su mejor rendimiento sobre el césped de Wimbledon había sido una segunda fase. Inclusive, estaba encaminado a igualar su rendimiento más destacado en Grand Slam como cuando arribó hasta cuartos de final en Roland Garros 2021.

“La situación y las experiencias te van dando eso para estar más tranquilo en esos momentos. Es muy complicado gestionar esos momentos de alta tensión, son dos puntos en los que te juegas el pase a la siguiente ronda. Esta vez lo he hecho mal”, analizó.

Mientras tanto, Rune a sus 20 años sigue dando muestras precisas de por qué está en el sexto nivel del ranking ATP con apenas 20 años. En octavos de final enfrentará al ganador del choque entre el búlgaro Grigor Dimitrov y el norteamericano Frances Tiafoe. ”Fue loco. Inesperado sin dudas. Por un lado, sirvió porque él venía sacando muy bien. Pero, también es algo que te puede presionar porque imagínate lo feo que hubiera sido si la erraba”, expresó el noruego sobre el extraño servicio de su rival.

