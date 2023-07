La furia de Pablo Zabaleta que provocó una tensa discusión con el árbitro en la Kings League: “¿A mí me amonestás y a él no?”

El defensor protagonizó un cruce en el partido contra Saiyans FC Deportes

La Kings League ingresó en etapa de definición y este domingo se disputó la anteúltima jornada de la temporada regular. KuniSports, equipo de Sergio Agüero, venció por 3-1 a Saiyans FC en un encuentro trascendental para ingresar a zona de playoffs con la participación de Augusto Fernández y Pablo Zabaleta. El ex defensor del Manchester City mostró un gran rendimiento en los dos partidos que jugó para el cuadro de su amigo el Kun y hasta vivió un momento de alta tensión.

A lo largo del duelo, la paridad reinó en el marcador y llegó al minuto 35 con un justo 1-1. Oriol Boada escapó por la banda izquierda y asistió a un compañero con una exquisita pisada. Sin embargo, no pudo esquivar la embestida del zaguero argentino que se lo llevó puesto y generó un malestar general una vez que el árbitro marcó la falta. Pablo agarró la pelota, un jugador del club rival se la sacó de las manos de manera agresiva y Zabaleta reaccionó con un empujón en su espalda que aumentó aún más la temperatura en el Cupra Arena.

El central intentó levantar al oponente del suelo y finalmente vio la tarjeta amarilla. “¿A mí me amonestás y a él no? ¿Qué falta? Ni antes. No es de amarilla. Qué ganas de fastidiar”, gritó el futbolista de 38 años mientras se retiraba del campo de juego. KuniSports aguantó durante dos minutos con uno menos y hasta logró llevarse los tres puntos cerca del final gracias a un exquisito gol doble de Carlinhos, que picó el balón por encima del arquero y un defensor que se tiró a barrer.

Pablo Zabaleta disputó los últimos dos partidos de KuniSports (Foto: Kings League)

Zaba, como se puso en su camiseta junto con el número 33, mostró que su temperamento a la hora de competir sigue intacto. Además, en las dos presentaciones que tuvo en la Kings League creada por Gerard Piqué demostró que su timing y jerarquía siguen mejor que nunca. Teniendo en cuenta los buenos desempeños, no sería una sorpresa que siga compartiendo equipo con Augusto Fernández y el resto de la plantilla.

Con la victoria 3-1 sobre Saiyans, el equipo presidido por Agüero se clasificó a los playoffs y se espera que el Kun diga presente en Barcelona para los octavos de final pactados para el 22 de julio. Mientras tanto, el goleador histórico de los Cityzens no pudo estar conectado durante el partido ya que está participando del evento principal de la Serie Mundial de Póker en Las Vegas. Sergio mostró en sus redes sociales que sigue en pie en el día 3 y mostró en sus redes una foto en la mesa con un mensaje positivo: “Vamos que se puede”.

