El gobierno de Guatemala entrega nueva flota vehicular al sistema penitenciario con apoyo internacional

La Dirección General del Sistema Penitenciario de Guatemala incorporó 20 nuevas unidades de traslado para optimizar los operativos en centros de detención. (Fotografía: Ministerio de Gobernación)

La Dirección General del Sistema Penitenciario de Guatemala recibió este jueves veinte vehículos destinados al traslado de privados de libertad, en una ceremonia encabezada por Bernardo Arévalo. La adquisición, informó el gobierno, se realizó con la colaboración de la Embajada de Estados Unidos y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), dentro de un plan para fortalecer la infraestructura penitenciaria y mejorar la seguridad, la movilidad y la rehabilitación en las cárceles del país.

De acuerdo con el director del sistema penitenciario, Jorge Guillermo López, estas nuevas unidades serán distribuidas de forma estratégica en las regiones central, sur, occidente, oriente y norte de Guatemala para abastecer a los veinticuatro centros de detención bajo administración penitenciaria nacional, según reportó un medio local durante el acto oficial. López afirmó que los vehículos “representan un paso más en la reconstrucción de una institución que durante décadas fue abandonada, olvidada y abusada”, lo que refuerza el reconocimiento del rezago estructural que enfrenta el sistema carcelario guatemalteco.

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La Dirección General del Sistema Penitenciario de Guatemala incorporó 20 nuevas unidades de traslado para optimizar los operativos en centros de detención. (Fotografía: Ministerio de Gobernación)

El rezago en movilidad agravaba la seguridad y la atención judicial

La carencia de transporte adecuado, según el ministro de Gobernación Marco Villeda, obligaba a los internos a esperar por horas para acceder a hospitales, juzgados o centros de detención alternativos. Villeda explicó que esta falta aumentaba los riesgos de fuga y generaba tensiones que repercutían directamente en tribunales, hospitales y ciudadanos. Además, indicó que la renovación de la flota es la primera fase de una intervención más amplia, que incluye mejoras de infraestructura, capacitación de agentes y actualización de protocolos. Para el ministro, “mantener el vínculo entre reclusos y sus familias es un factor esencial para reducir la reincidencia”.

La Dirección General del Sistema Penitenciario de Guatemala incorporó 20 nuevas unidades de traslado para optimizar los operativos en centros de detención. (Fotografía: Ministerio de Gobernación)

La modernización responde al objetivo de dotar al sistema penitenciario con recursos materiales adecuados para efectuar traslados de internos con mayor eficiencia y seguridad. Las nuevas unidades buscan disminuir los retrasos en procedimientos judiciales y reforzar la capacidad estatal para prevenir fugas o incidentes, una preocupación prioritaria para las autoridades.

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Construcción de cárceles de máxima seguridad e ingreso de nuevos guardias

Durante el acto, Bernardo Arévalo anunció el inicio de la construcción de dos cárceles de máxima seguridad y la transformación del centro penitenciario conocido como El Infiernito, que recibirá el nombre de Renovación Uno. Además, confirmó la incorporación de dos promociones de 300 nuevos guardias penitenciarios cada una. El mandatario expuso que los centros penitenciarios deben transformarse en “espacios de rehabilitación y no lugares en donde se concentre y se perfeccione el crimen”, subrayando así el giro institucional planteado por su administración.

El presidente indicó que la entrega de los vehículos se suma a “una estrategia más amplia que le está dando al sistema penitenciario los recursos y el equipo necesario para hacer su trabajo con efectividad”, según recogió la prensa nacional.

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La flota de veinte unidades servirá para agilizar el traslado de internos entre los 24 centros de detención distribuidos en cinco regiones del país, con respaldo de la Embajada de Estados Unidos y el Banco Centroamericano de Integración Económica, conforme informó la Dirección General del Sistema Penitenciario en la ceremonia.