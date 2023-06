Agüero y Casillas se sacaron chispas en la Kings League: el hat-trick del Kun y la novedosa estrategia de Iker para atajarle un penal

Agüero y Casillas protagonizaron un verdadero partidazo

La Kings League vivió una emocionante jornada con el partido protagonizado por KuniSports y 1K Fútbol Club. El duelo contó con la particularidad de que tanto Sergio Agüero como Iker Casillas, presidentes de los equipos, participaron en el partido como titulares. El argentino jugó gran parte del encuentro junto a Augusto Fernández, mientras que el arquero español atajó la primera mitad y volvió a ingresar para los penales australianos. En un choque para el infarto, fue victoria para los del Kun por 5-4 desde la pena máxima tras igualar 4-4 en el tiempo regular.

Cuatro minutos tardó el ex delantero del Manchester City para abrir el marcador desde un tiro libre en el que la barrera se partió y Casillas quedó parado quejándose de sus compañeros. El guardameta campeón en Sudáfrica 2010 tuvo buenas atajadas y hasta convirtió su penal presidente para igualar el partido. Sin embargo, Agüero apareció en tres ocasiones para devolverle la ventaja a su club: un remate rasante, la pena máxima y una asistencia en el dos contra dos para poner el 4-1.

Sin embargo 1K remontó en la segunda parte, igualó 4-4 y estiró la definición a los penales australianos. Iker, que había salido en el entretiempo para dejarle el lugar al usual arquero titular, regresó para ser protagonista en el cierre del encuentro. El español sólo le detuvo el penal a Sergio con una novedosa técnica: se quedó parado en la línea del arco. Normalmente, los guardametas se adelantan para achicar el arco, pero Casillas optó por otra alternativa y le dio resultado en un momento clave.

Agüero marcó tres goles y asistió una vez en la primera parte del partido contra 1K (Foto: Kings League)

El equipo del golero falló el disparo para quedarse con los dos puntos y KuniSports mejoró sus penales para quedarse con la victoria por 5-4. El Kun fue elegido como el mejor jugador del partido y para cerrar la emocionante jornada se paró junto a Iker para tener una nota en conjunto. “Me he sentido bien. Cuesta bastante, casi cuatro años que no me ponía a jugar con tanta intensidad. Es cierto que cuesta y hay que estar muy pendiente de todo en cada momento”, comentó el histórico del Real Madrid.

A su vez, Agüero detalló qué se le pasó por la cabeza cuando Casillas le atajó el penal: “Le dije que fue la atajada del segundo split. Yo llevaba la pelota y pensaba: ‘¿Y este cabrón que no sale? La puta madre’. Me la hiciste bien”. A lo que Iker contó su perspectiva de la jugada puntual. “No estaba muerto, estaba saliendo mal de la portería y me quedé atrás para jugar al factor sorpresa. Me estuviste jodiendo en el partido todo el rato. Al menos ahora tenés una tú de recuerdo”, añadió entre risas.

Los dos ex futbolistas se juntaron una vez que terminó el duelo en la Kings League

Ante la posibilidad de volver a aparecer en la Kings League, tanto Agüero como Casillas confirmaron que no estarán en la próxima jornada. “En principio nunca más. Tenemos dos fantásticos porteros y esto fue para tener un poco de iniciativa. Ya veremos, por ahora poquitas dosis como estas están bien. Lo breve, si es bueno, es dos veces bueno”, explicó el arquero. El delantero por su parte también contó su postura: “La otra semana no voy a poder estar. Pero ya vendré para lo que queda de las últimas fechas”.

