“Que me lo diga en la cara”: Sergio Agüero explotó en vivo luego de una burla en la Kings League

El argentino se fue enojado de la transmisión de la Kings League al recibir inesperados chistes hacia su persona

La Kings League vivió una jornada tensa y Sergio Agüero volvió a ser protagonista, pero en esta oportunidad por un fuerte cruce de palabras después del partido. El ex delantero argentino no participó de la fecha junto a su equipo KuniSports y observó el desempeño de sus compañeros desde su casa en Miami. Porcinos FC, cuadro de Ibai Llanos, venció por 4-2 y en la entrevista que normalmente se les hace a los presidentes, un desafortunado comentario desató la ira del Kun.

El español estuvo acompañado en su cabina por otros streamers y el que tomó la palabra fue el dominicano Will, que conforma la dupla de Los Futbolitos. “Gran partido de Porcinos. Kuni, lloras. Sigue llorando Kuni, sigue llorando”, lanzó antes de salir del cuadro de la cámara. Agüero pensó durante varios segundos hasta que tomó la decisión de salir a confrontar la burla: “¿Quién es ese imbécil que está diciendo esa pelotudez de Kuni llora? Decile que cuando vaya, que me lo diga en la cara el salame ese”.

Automáticamente, las sonrisas de la cabina desaparecieron al darse cuenta de que Sergio se había enojado de verdad. “Decile que dije yo que cuando vaya que me lo diga en la cara a ese Will. Que se cree canchero. Cerrá el orto. Este no es tu programa, es el de Ibai”, continuó el surgido en Independiente. El centroamericano volvió a la transmisión y siguió pinchando a Agüero con comentarios junto al gesto de llorar: “Eh, che. ¿Qué pasó che? ¿Cómo que canchero? ¿Qué es canchero?”.

El pedido de disculpas de Will

Sergio ya estaba completamente enojado y no cesó sus ataques. “Tomatelá bobo, andá. Tomatelá imbécil. Te estoy hablando en serio. Mejor que me lo digas en la cara la concha de tu madre. Decímelo en la cara. Que cierre bien el orto”, cerró el Kun. El argentino no se quedó a escuchar la respuesta y cerró su stream dejando una imagen congelada en el vivo de la Kings League. “Pero Will, ¿qué le has dicho?”, preguntó Ibai a su colega para intentar manejar la incómoda situación.

Sin embargo, el dominicano no salió de su personaje. ”Kun, quiero decir que esto fue totalmente serio. No sé por qué lloras, por qué te quejas”, retomó. Lautaro Del Campo, conocido como La Cobra en Twitch, lo hizo entrar en dimensión de lo que logró: “Se calentó posta amigo. De verdad, si estaba acá te invitaba a pelear. Se calentó posta”. Will buscó disculparse, pero Agüero se había ido y tuvo que recurrir a las redes sociales para intentar reparar la cuestión.

“Disculpas. Es todo un show, ofenderte en serio no fue mi intención. Lo siento, leyenda”, escribió en Twitter. Mientras tanto, del lado de Sergio todo es silencio y es una realidad que se fue realmente enojado de la jornada de Kings League.

