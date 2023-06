Con Mateo Retegui de titular, Italia enfrentará a España por un lugar en la final de la Nations League: hora, TV y formaciones

Messi manía en Miami: Leo ya compite con Taylor Swift con entradas a 2.600 dólares

Si bien no hay fecha oficial para el debut del astro argentino, ya que el multimillonario acuerdo para convertirlo en la estrella del Inter de Miami aún no se cerró, los hinchas se vuelven locos comprando entradas para un partido en que que aún no está confirmada su presencia