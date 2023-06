Scaloni habló sobre el debut de Garnacho en la Selección y reveló el gesto de los referentes que lo sorprendió

Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina (Reuters)

La Selección volvió a ganar este jueves. Fue 2-0 ante Australia en el primer amistoso fuera de Argentina desde el Mundial de Qatar y volvió a mostrar, por momentos, un nivel similar al que supo mostrar en el gran certamen. Después del final del encuentro, Lionel Scaloni se mostró satisfecho por lo que hicieron los jugadores en la cancha y se refirió a la inclusión de nuevos jugadores jóvenes en el plantel.

“Veníamos con jugadores de vacaciones, algunos 10 días pasados, una fecha FIFA complicada y ellos (los australianos) vienen compitiendo, incluso habían jugado el domingo pasado en su liga, entonces sabíamos que iba a ser un partido difícil”, comentó en diálogo con TyC Sports el explicar por qué apostó por un sistema sin un referente de área: “El sistema no tiene mucho que ver con la manera de jugar, la menara siempre es parecida. Este partido tenía sus matices, Julián (Álvarez) venia del festejo, Lautaro no está y optamos con Nico bien abierto y que por momento se hacia 9. No tuvimos mucho tiempo de probarlo, la verdad, porque Nico había perdido el avión y llegó un día tarde”.

Además se mostró muy feliz de poder contar en el plantel con varios jugadores nuevos, como Alejandro Garnacho, quien tuvo su gran debut con la camiseta albiceleste: “Hay que ir paso a paso, le dimos minutos, no tenemos que apresurarnos. Hay jugadores de nivel que hoy no entraron pero estamos ilusionados. La idea es darle minutos a todos los chicos y que se vayan acoplando”. Justamente, adelantó que ante Indonesia el lunes le dará más tiempo a aquellos que hoy no lo tuvieron y posiblemente el joven del Manchester United sea titular.

Es que para ese encuentro amistoso no estarán Lionel Messi, Ángel Di María ni Nicolás Otamendi, los tres más grandes de la nómina: “Van tener descanso, es decisión mía, ni siquiera me lo pidieron ellos, es justo que descansen y se vayan con su familia, lo merecen mas que ninguno. Lógicamente todos quisieran irse a sus casas, pero ninguno de los demás me lo planteó así que quiere decir que quieren estar acá y eso está bueno”.

Por otro lado, se mostró mu feliz de que Alexis Mac Allister haya fichado por el Liverpool, aunque aclaró que eso no cambia la opinión que tiene sobre el ex Argentinos Juniors: ”Nos llena de orgullo que estén en los mejores equipos del mudo, y siendo tan joven es un paso adelante y ojalá todos vean a esos chicos y compitan en ese nivel. Pero no es importante en dónde jueguen, lo mas importante es cómo compiten, mas allá de la liga que sea, que no bajen el nivel”.

En este sentido aprovechó para recordar una anécdota de cando era jugador de la selección argentina: “Bielsa me hizo ver un partido de Copa del Rey, Deportivo la Coruña contra Racing de Ferrol, era un parido que no lo jugué como tenía que jugar y eso me quedó marcado. Esas son cosas que ellos (sus dirigidos) tienen que tener en cuenta”. Al nombrar al Loco, fue consultado por su asunción en el combinado de Uruguay: “Me alegra, pero lo vamos a tener de rival y eso va a ser complicado. Todos los chicos del cuerpo técnico hemos pasado por él y es un placer tenerlo en la Eliminatoria y para nosotros es muy bueno”.

