Los memes tras la victoria de Argentina ante Australia: el furor por el debut de Garnacho y la gambeta de Messi que enloqueció a los fans

El debut de Alejandro Garnacho en la selección argentina

La selección argentina comenzó la gira por Asia con el pie derecho, después del gol de Lionel Messi para abrir el marcador cuando habían pasado tan solo 79 segundos de pitazo inicial (Germán Pezzella completó el resultado 2-0). En esta ocasión, el capitán argentino compartió protagonismo con otro de los representantes de la albiceleste que integra la delegación, Alejandro Garnacho.

Pese a la presencia de La Pulga, y el resto de los campeones del mundo en cancha, los usuarios se hicieron presentes en las redes sociales para pedir por el debut del joven de 18 años, quien se estrenó con la camiseta de las tres estrellas tras ingresar a los 28 minutos del segundo tiempo por Nicolás González.

“No me hace falta jugar tres partidos, si no debuto en esta gira no importa: yo ya sé que quiero estar con Argentina”, afirmaba el jugador del Manchester United antes de que finalmente Lionel Scaloni decidiera darle minutos contra Australia. Su ingreso no sólo significó su primer encuentro con la selección mayor, sino también el primer paso para el cierre de un debate que se produjo en los últimos meses: Argentina o España.

A fines del 2020, FIFA cambió la reglamentación y permitió que futbolistas que hayan representado a un país puedan jugar para otra nacionalidad siempre y cuando cumplan algunas condiciones. El caso de Garnacho se enmarca en el de los menores de 21 años. A punto de cumplir los 19 en los próximos días, más allá de su debut ante los australianos todavía podría representar a España –su país de nacimiento– en un futuro si cambia de opinión.

Lo que sí sucedió tras sumar minutos en este amistoso es que automáticamente quedó impedido de cambiar de selección por, al menos, tres años. Es decir, hasta junio del 2026.

Otro momento del partido que tuvo su repercusión en las redes sociales fue la gambeta del astro rosarino a la media hora del segundo tiempo, cuando tras eludir a un rival, éste lo sujetó con la intención de cortar el avance. Lejos de eso, el ex FC Barcelona continuó con pelota dominada y encaró hasta tres veces más antes de limpiar la jugada.

Messi y Garnacho inundaron las redes sociales en medio del partido Argentina-Australia

