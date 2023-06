Alejandro Garnacho debutó en la Selección: la jugada estelar de Messi que no pudo coronar, el detalle en su dorsal y el guiño argentino de su pareja

El debut de Alejandro Garnacho en la selección argentina

Alejandro Garnacho tuvo su esperado estreno con la selección argentina mayor en el amistoso ante Australia que se disputó en el Estadio de los Trabajadores de Beijing y dio el primer paso para quedar blindado para la albiceleste. El delantero de 18 años ingresó a los 28 minutos de la segunda parte en el lugar de Nicolás González, atacante de la Fiorentina.

Cuando el reloj marcaba 33 minutos, la joven promesa tuvo una de sus primeras aproximaciones al área rival después de una jugada monstruosa de Lionel Messi en la mitad del campo. Recibió, encaró y el defensor alcanzó a tirarla al córner para evitar lo que hubiese sido un golazo. Desde ese mismo tiro de esquina, el Bichito recibió en la puerta del área, pateó y su disparo terminó pinchando el balón.

Este ingreso significa que Argentina ya sumó el primer casillero para cerrar legalmente la convocatoria del atacante. FIFA indica que los menores de 21 años podrán cambiar de selección si cumplen una serie de requisitos. Con estos minutos, ya España no podrá citarlo por –al menos– tres años. Es decir que en el caso que el nacido en Madrid modifique su elección en el futuro, sólo podrá unirse a la Furia Roja en junio del 2026.

Esa opción quedará definitivamente vedada cuando cumpla su cuarto partido con Argentina, algo que podría ocurrir en la próxima ventana de Eliminatorias Sudamericanas en septiembre ante Ecuador (de local) y Bolivia (de visitante). La agenda indica que la albiceleste tendrá otros cuatro partidos de Eliminatorias en dos ventanas más del 2023: octubre (Paraguay y Perú) y noviembre (Uruguay y Brasil).

Muchos creyeron ver un guiño a su ídolo Cristiano Ronaldo en el número que eligió para este estreno. Apenas se conoció que portaría el dorsal 28 en este estreno, en redes sociales recordaron que esa misma cifra fue la que lució CR7 cuando se inició con la camiseta del Sporting de Lisboa en el 2002.

Más allá de estas conexiones que se generaron en redes sociales, la expectativa alrededor del atacante nacido en Madrid fue alta y su pareja, la influencer Eva García, alimentó más el furor con las dos fotos que compartió en su cuenta oficial: lució indumentaria de la selección argentina a minutos del estreno de Garnacho.

Una de las imágenes que subió Eva García a sus redes

Días atrás, en el inicio de la gira por Asia, Garnacho había dado una entrevista a TyC Sports donde dejó en claro su deseo de vestir la camiseta de Argentina: “Yo no dudé nada porque me siento argentino, porque soy argentino. Apostaron por mí y yo lo tenía claro, es una Selección muy grande y una oportunidad muy buena. No me hace falta jugar tres partidos, si no debuto esta gira no importa: yo ya sé que quiero estar con Argentina. Yo estoy acá, el técnico confía en mí. Quiero ser parte de la Copa América, de la clasificatoria al Mundial. Quiero estar”.

