Argentina dará el primer paso para “blindar” a Alejandro Garnacho: por qué todavía España puede citarlo

Alejandro Garnacho tendrá su esperado debut con la selección argentina ante Australia

“No me hace falta jugar tres partidos, si no debuto en esta gira no importa: yo ya sé que quiero estar con Argentina”. Alejandro Garnacho puso en palabras públicas lo que ya había afirmado en privado: su intención de vestir la camiseta de la Selección a raíz de la nacionalidad argentina que cuenta por su madre. Sin embargo, más allá de la convicción del futbolista de 18 años, la dirigencia nacional sabe que todavía no está blindado oficialmente. Y en el amistoso ante Australia se dará el primer paso...

A fines del 2020, FIFA cambió la reglamentación y permitió que futbolistas que hayan representado a un país puedan jugar para otra nacionalidad siempre y cuando cumplan algunas condiciones. Es decir, a lo largo de su carrera podrían ser parte de dos selecciones distintas a partir de las diversas nacionalidades que posea.

El caso de Garnacho se enmarca en el de los menores de 21 años. A punto de cumplir los 19 en los próximos días, más allá de su debut ante los australianos todavía podría representar a España –su país de nacimiento– en un futuro si cambia de opinión. Lo que sí sucederá cuando sume minutos en el amistoso ante Australia es que automáticamente quedará impedido de cambiar a esa selección por, al menos, tres años. Es decir, hasta junio del 2026.

Si suma minutos ante Australia o Indonesia, Garnacho quedará impedido de vestir la camiseta de España por –al menos– tres años (Foto: AP/Mark Schiefelbein)

El proceso definitivo podría completarse ya en Eliminatorias Sudamericanas, que se iniciarán en septiembre del 2023 con la doble jornada ante Ecuador (de local) y Bolivia (de visitante). El hecho está vinculado a esos “tres partidos” que advirtió el propio Garacho durante la entrevista con TyC Sports. El reglamento FIFA indica como otro ítem necesario para quedar blindado para un país: “Jugó un máximo de tres partidos internacionales «A» de cualquier disciplina futbolística con su federación actual, tanto en competición oficial como no oficial”.

Es decir que Garnacho sumará minutos contra Australia, también podría hacerlo ante Indonesia en Yakarta (próximo lunes 19/6) y luego podría completar este requisito de FIFA en las ventanas de Eliminatorias Sudamericanas si es nuevamente convocados por el entrenador. Tras los primeros dos choques, habrá otros cuatro juegos en este 2023 de ese clasificatorio: octubre (Paraguay y Perú) y noviembre (Uruguay y Brasil).

Dicho esto, e independientemente de lo que suceda con Garnacho ante Australia e Indonesia, España todavía mantendrá una ventana legal abierta para tener al delantero de 18 años que ya brilla en el Manchester United: debería esperar tres años para poder convocarlo. Si ya cumple los reiterados tres encuentros, las posibilidades quedarán cerradas y el extremo quedará definitivamente vinculado a la selección argentina. Entre septiembre y noviembre quedaría legalmente blindado por la Albiceleste si se cumple lo previsible.

El que sí quedará definitivamente blindado si finalmente debuta en los tres palos de la selección argentina es el arquero Walter Benítez, quien fue sondeado de Francia y Paraguay en el pasado aunque él siempre dejó en claro que su sueño era vestirse de Albiceleste. El ex Quilmes tiene 30 años y tendrá su primera experiencia con la mayor luego de haber estado en la Sub 20 hace una década. Si suma al menos un minuto, el Mudo ya quedará vedado reglamentariamente para vestir la bandera de otro país porque es mayor de 21 años.

Walter Benítez, en la órbita de Francia y Parguay, quedará blindado si debuta en Argentina (Foto: AFA)

