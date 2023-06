Lionel Messi habló sobre su partida al Inter Miami y reconoció: “Si no era campeón del mundo, no estaría más en la Selección”

Lionel Messi se refirio a su desembarco al Inter Miami

En el marco de la serie “Llave a la Eternidad”, al igual que como hizo con Rodrigo De Paul, la TV Pública decidió lanzar un anticipo, pero ahora centrado en Lionel Messi, capitán y principal referente de la selección argentina campeona del mundo en Qatar 2022.

Durante la charla, el 10 albiceleste rememoró las finales perdidas con el combinado nacional, develó la drástica medida que hubiera tomado si no lograba coronarse en la pasada Copa del Mundo, su inminente desembarco al Inter Miami de la MLS y cómo le gustaría que lo recuerden dentro de 30 años.

“Llorar no, pero sufro muchísimo. Tuve momentos durísimos. Siempre tenía el deseo de conseguir algo con la selección. Tenía en mi cabeza que lo iba a lograr. Y que si no era así, lo tenía que internar. No podía ser que había ganado todo a nivel clubes y que si no lo hacía con la selección me faltaba algo”, esbozó la Pulga al ser consultado por los sinsabores que le dejaron las derrotas contra Alemania en Brasil 2014 y las dos Copas América versus Chile.

Al rememorar su travesía por Medio Oriente, Messi soltó una frase que generará revuelo: “Lo disfruté mucho, como no me había pasado antes. Sabía que podía ser el último mundial. Siendo sinceros, si no era campeón del mundo no estaría más en la Selección. Hoy siendo campeón del mundo no puedo dejar la selección, y tengo que disfrutar de todo esto. Era como que lo disfrutaba y tenía una tranquilidad y confianza enorme en el grupo”.

Messi, que el 24 de junio de este mes cumplirá 36 años, viene de quedar libre del PSG, donde se alzó con la Ligue 1. En su última temporada en el conjunto parisino fue una de las principales figuras, al aportar 21 goles y 20 asistencias en 41 presentaciones. Su próximo objetivo será levantar al Inter Miami, equipo que marcha último en la Conferencia Este con 15 unidades, pero a siete de meterse en zona de Play-in. Allí compartirá plantel con sus compatriotas el defensor Franco Negri, el joven mediocampista Benjamín Cremaschi y el centrodelantero Nicolás Stefanelli.

Aunque actualmente se encuentra abocado a la gira del equipo conducido por Lionel Scaloni por Asia, el futbolista disfrutará de unas vacaciones antes de recalar en la franquicia que tiene a David Beckham como uno de sus principales inversionistas: “Al principio la idea era otra. Estamos felices de la decisión que tomamos, preparados. Con ganas de afrontar el nuevo desafío, el nuevo cambio. Fue un paso importante, pero al mismo tiempo consciente de lo que significaba.

“Pase lo que pase en el camino siempre hay que intentarlo y que ese sea el mensaje para la nueva generación que tanto me sigue, me cuida y me defiende. Después, como una persona normal, buena, más allá de lo deportivo. Que me recuerden como una buena persona sobre todo”, finalizó el rosarino, quien antes de arribar al país norteamericano dirá presente en las despedidas de Maxi Rodríguez y Juan Román Riquelme.

