Quién es Eva García, pareja de Alejandro Garnacho y madre de su futuro hijo: su éxito como influencer y los videos en los que lo hace participar

Alejandro está en pareja con Eva García desde agosto de 2020 (Foto: Instagram)

La vida de Alejandro Garnacho cambió totalmente desde que comenzó a sumar minutos en la máxima categoría del fútbol inglés con el Manchester United. El extremo nacido en España e hijo de una argentina (Patricia Ferreyra Fernández) se ganó las miradas de los fanáticos de todo el mundo a base de buenas actuaciones, al punto que fue convocado por Lionel Scaloni para la ventana internacional de marzo. En los últimos días, el futbolista comunicó dos grandes noticias en lo personal: la renovación de contrato con los Red Devils y que su pareja, Eva García, está embarazada.

La influencer y modelo nacida en Madrid está en una relación con el Bichito desde agosto de 2020 y actualmente tiene 18 años. Nació el 2 de septiembre de 2004, es muy activa en las redes sociales al nivel que acumula 234 mil seguidores en Instagram y 421 mil en TikTok, y conoció a Alejandro a los 15 años, cuando todavía defendía los colores del Atlético de Madrid. Eva todavía mantiene su vida diaria en la capital española y viaja a Manchester en cada oportunidad que puede para seguir de cerca el progreso futbolístico que su novio está logrando a pasos agigantados.

La joven se convirtió en el centro de atención este domingo cuando en conjunto anunciaron el embarazo de García. “Donde la vida comienza, y el amor nunca termina... Planeamos tu llegada y saber que vas a estar aquí para completar nuestras vidas nos llena de amor y emoción. No podemos explicar lo que sentimos al poder cumplir nuestro mayor sueño juntos. Estamos contando los días para conocerte, Papá y Mamá ya te queremos mucho, Enzo”, redactó Alejandro en sus perfiles oficiales confirmando que el nuevo Garnacho de la familia será varón.

La influencer y modelo vive en Madrid, pero viaja a Manchester cada vez que tiene tiempo (Foto: Instagram)

Según informaron diversos medios locales, Eva sería fanática del Real Madrid pero tuvo que ocultar dicho amor para acompañar la carrera de su pareja en el Manchester United. Desde ese entonces, llena las redes sociales con imágenes junto al futbolista y hasta lo convenció de realizar diversas tendencias en TikTok en las que combinaban vestimenta o bailaban unos breves segundos frente a la cámara. La pareja está más sólida que nunca y coronaron una semana soñada con dos noticias importantísimas.

El extremo aaseguró su continuidad en el United por cinco temporadas más: anunció la extensión de su contrato hasta el 30 de junio del 2028. “Cuando llegué a este increíble club, soñaba con lograr mi debut, jugar en Old Trafford, marcar mi primer gol y ganar trofeos con esta insignia en mi pecho. Me siento muy orgulloso y emocionado de haber vivido estos momentos ya, junto con mi familia que me ha apoyado en cada paso del camino”, declaró el futbolista de 18 años (cumplirá 19 en julio) en el sitio oficial de la entidad inglesa.

La pareja se divierte con distintos videos en las redes sociales

Vale recordar que el futuro del atacante nacido en España, pero que eligió la selección argentina para jugar, era uno de los temas que aparecía como fundamentales para que pudiera negociar su viaje al país para representar al combinado Sub 20 en el Mundial que se iniciará el próximo 20 de mayo. Esta noticia sobre la extensión de vínculo y la frase del entrenador Erik ten Hag sobre la negativa del club a cederlo no parecen darle las mejores perspectivas a Javier Mascherano.

Todo esto se desarrolla mientras Garnacho se recupera de una lesión ligamentaria en el tobillo que sufrió el 14 de marzo pasado, lo que le impidió también unirse al plantel mayor de la selección argentina. A punto de retornar a las canchas, lo hará con la motivación extra del heredero en camino, y con la compañía férrea de Eva.

Eva suele estar en las tribunas del Old Trafford con la camiseta de Alejandro (Foto: Instagram)

La modelo tiene Instagram y TikTok como principales redes (Foto: Instagram)

Se conocieron mientras Garnacho todavía jugaba para el Atlético de Madrid

Con 18 años, será madre de un niño y decidieron llamarlo Enzo (Foto: Instagram)

La pareja es muy activa en las redes sociales (Foto: Instagram)

