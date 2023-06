El golazo de Lionel Messi al minuto de juego del amistoso contra Australia en China

El gol de Messi al minuto de juego ante Australia

No hubo casi tiempo de acomodarse en el Estadio de los Trabajadores de China, donde Lionel Messi quebró el cero en el tanteador del amistoso que disputan Argentina y Australia con un verdadero golazo. El número 10 albiceleste recibió la pelota donde más le gusta, en los alrededores del área grande, tras una buena recuperación ofensiva y cesión de Enzo Fernández. El capitán amagó, se sacó un hombre de encima y burló otras dos marcas con una rosca deliciosa que se clavó en el ángulo de la valla del arquero Mat Ryan.

Con este tanto, la Pulga lleva 103 goles con la camiseta celeste y blanca en 174 compromisos. Además, repartió 54 asistencias a lo largo de toda su trayectoria con el conjunto nacional. El rosarino batió un récord propio: hizo el tanto más rápido de toda su carrera. Con el que anotó al 1′ 19′' ante los australianos, superó al de Barcelona contra Chelsea en 2018 (2′ 06′') y el que le convirtió a Nigeria en el Mundial 2014 (2′ 46′').

El arranque de Messi fue realmente fulgurante, al punto tal de que tuvo un par de intervenciones que pudieron significar la ampliación del scorte al conjunto dirigido por Lionel Scaloni. Al minuto 4 armó una buena maniobra personal que derivó en la cesión para Alexis Mac Allister justo cuando era apareado por un defensor. El flamante refuerzo del Liverpool de Inglaterra no pudo marcar el segundo.

A los 8′ Leo recibió nuevamente en la medialuna del área pero esta vez fue bloqueado de inmediato por varios futbolistas oceánicos, entonces dio marcha atrás, buscó el espacio con paciencia y empaló el balón para un compañero sin que el ataque prospere. Pescó el rebote y descargó para Ángel Di María, que profundizó para él por bajo: Messi recibió en posición de remate, aunque sin tanto ángulo, y su derechazo quedó en el lateral de la red.

Pasaron algunos instantes antes de que volviera a intervenir de manera concreta. A los 35′ envió un pase milimétrico en profundidad para Mac Allister, que por poco no llegó a controlar para quedar mano a mano con el arquero australiano, que achicó bien. Y un par de minutos después fue asistido por Di María, pero su vaselina se fue unos centímetros por encima del travesaño. Era el segundo. Así y todo, se llevó la ovación del público oriental.

En la previa, la TV Pública emitió un adelanto de lo que será el capítulo de la serie “Llave a la Eternidad” dedicado a Messi con declaraciones contundentes del astro que acaba de acordar su vínculo con Inter de Miami: “Lo disfruté mucho, como no me había pasado antes. Sabía que podía ser el último mundial. Siendo sinceros, si no era campeón del mundo no estaría más en la Selección. Hoy siendo campeón del mundo no puedo dejar la selección, y tengo que disfrutar de todo esto. Era como que lo disfrutaba y tenía una tranquilidad y confianza enorme en el grupo”. Vale mencionar que el de Rodrigo De Paul fue el primer episodio en estrenarse.

