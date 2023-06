Garnacho contó su historia familiar, por qué nunca dudó jugar para Argentina y su reacción tras ver a Messi en la intimidad

El futbolista del Manchester United reveló que nunca dudó en vestir la camiseta albiceleste

La selección argentina ya está en Beijing lista para enfrentar el amistoso frente a Australia del próximo jueves 15 de junio desde las 9 de la mañana. Una de las grandes novedades de la lista que presentó Lionel Scaloni es la presencia de Alejandro Garnacho, quien se perdió la ventana internacional pasada por una lesión que sufrió con el Manchester United. El extremo nacido en Madrid, optó por representar a la Albiceleste y por primera vez conversó como un integrante de la delegación campeona del mundo.

Lo primero que aclaró la promesa de 18 años es que en ningún momento tuvo en la mente el elegir a España. “Yo no dudé nada porque me siento argentino, porque soy argentino. Apostaron por mí y yo lo tenía claro, es una Selección muy grande y una oportunidad muy buena. No me hace falta jugar tres partidos, si no debuto esta gira no importa: yo ya sé que quiero estar con Argentina”, explicó en charla con TyC Sports. Y agregó sobre el objetivo que tiene en el combinado nacional: “Yo estoy acá, el técnico confía en mí. Quiero ser parte de la Copa América, de la clasificatoria al Mundial. Quiero estar”.

Garnacho aterrizó en China hace pocos días y reveló que el plantel lo integró de buena manera. “Los compañeros bastante bien conmigo, muy metidos apoyándome. Con Messi no hablé mucho. Pasé de verlo en la tele toda mi vida y ahora tenerlo acá, no es real. El técnico me dijo que juegue lo que yo sé y ojalá me dé la oportunidad”, añadió al respecto. Además, aprovechó para detallar en qué parte de la cancha le gusta jugar: “La gente ya me vio y sabe que mi primera posición es extremo izquierdo. Pero también por derecha o donde el técnico me requiera”.

Erik ten Hag no permitió que Alejandro represente a Argentina en el reciente campeonato del mundo

Alejandro charló por primera vez con Lionel Scaloni y filtró un poco de esas palabras iniciales. “Me preguntó si estaba nervioso, le dije que no. Me dijo que sea yo mismo y que me va a dar la oportunidad”, declaró. Y cerró con un agradecimiento para el público que le manda cariño por las redes sociales: “Me gustaría decirles gracias a todos a los que me apoyan y los que me siguen. Yo soy uno más acá y vamos a intentar darle más alegrías. Hacer mi historia acá, vamos para adelante”.

OTRAS FRASES DE ALEJANDRO GARNACHO

• Por qué no vino a la Copa del Mundo Sub-20: “El Mundial Sub 20 me lo perdí porque la competencia en Manchester seguía. Hablé bastante con el entrenador, le pedí por favor. Me dijo que no podía y lo seguí por tele como si estuviera allá”.

• Cómo vivió la consagración en Qatar: “Increíble, fue una locura. Argentina y Leo se lo merecían. La final con los penales fue con muchos sufrimientos. Lo vi en Manchester con mi mamá, abuelo y hermanos. Por suerte acabó como esperábamos”.

• El amor que recibe del público argentino: “Yo por lo que leo, las redes, sé que la gente me quiere y me aprecia. Otros capaz no. Pero por la decisión de jugar por Argentina muchos me quieren y quiero devolverle ese cariño en la cancha”.

• Su personalidad como principal característica: “La gente también me conoce por eso, soy un chico joven, estoy entrenando en el primer equipo del Manchester United. A mis 18 años tengo claro que cuando entro a la cancha no tengo miedo quién tenga adelante”.

• ¿Sigue la actividad local?: “El fútbol argentino tampoco se da a conocer tanto como el europeo. Pero partidos como la Libertadores, River, Boca. Sí, me gusta seguirlo”.

• Sus apodos: “Licha me llama Garna porque en Manchester me dicen así. Pero acá me dicen Ale”.

• Su relación con Martínez en Manchester y la Selección: “Lisandro es como mi papá, me ayuda mucho. Es una persona de diez y me habla de la Selección. Me ayuda bastante”.

