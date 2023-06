Las provocaciones de Felipe Melo que enfurecieron a los hinchas de River: del polémico gesto a la tribuna a un extraño grito a De la Cruz

La burla de Felipe Melo a River en la previa del partido

En las declaraciones previas al partido entre River Plate y Fluminense por el Grupo D de la Copa Libertadores, a Felipe Melo se lo notó tranquilo, pero al salir al campo de juego del estadio Monumental el temperamental volante brasileño volvió a llamar la atención y otra vez se ganó la bronca de los hinchas millonarios.

Confeso hincha de Boca Juniors, el jugador de 39 años otra vez volvió a mostrar su perfil más provocador, con actitudes que suelen calentar el clima de un encuentro. Vivió todo de manera intensa y no se guardó nada, aunque en ocasiones se lo vio desaforado.

Melo rápido se ganó los insultos del público local, que sólo parcialente se percató de un gesto que sí captaron las cámaras en el calentamiento. Fue cuando hizo el gesto de la “gallinita” con sus brazos, similar a aquel festejo de Carlos Tevez en la Libertadores 2004. La transmisión oficial lo detectó y reiteró la reacción de Melo, cuyas imágenes se hicieron virales.

No conforme con eso, Melo jugó al límite durante todo el partido y disputó cada pelota como si fuese la última, pero le inyectó un poco de su show. Por caso, en una jugada en la que fue a pelear la pelota a los 19 minutos del primer con Nicolás de La Cruz, al que le puso la espalda y generó el contacto. Se dio vuelta y el uruguayo lo miró como no pudiendo entender su reacción y de inmediato Felipe lanzó un grito eufórico, como si fue un desahogo. El árbitro Wilmar Alexander Roldán Pérez no lo amonestó por su actitud. Esto exacerbó a la gente de River Plate.

El partido fue efervescente y con un clima de final, más más aún por el lado de River Plate, que debía ganar para mantener chances concretas de poder clasificarse a los octavos de final. Luego del tanto convertido por Lucas Beltrán, los locales ganaron en confianza y el gol de penal en el tiempo adicionado de Esequiel Barco liquidó el pleito.

Pero una vez que el juez pitó el final hubo más en el repertorio de Melo que le hizo gestos a los hinchas Millonarios y otra vez ensayó la “gallinita”, pero de manera más enfática, ya que se vio de frente y fu captado por el primer plano de la cámara. Habrá que ver si el brasileño recibe alguna sanción por su conducta. Ya en conferencia, no se amilanó: “Partido especial es contra Boca, no con River”.

Este miércoles el equipo dirigido por Martín Demichelis consiguió un triunfo que puede valer la clasificación a los octavos de final. Era un partido decisivo para sus aspiraciones y pudo plasmar un buen triunfo. Mereció conseguirlo y los tres puntos lo acomodaron en su zona y sigue dependiendo de sí mismo para poder avanzar a la siguiente instancia.

Todo se definirá en la última fecha que se disputará el martes 27 de junio. Ese día River Plate recibirá a The Strongest, su rival directo para poder conseguir el pasaje a los octavos de final.

