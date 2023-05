Los elogios de Diego Latorre al Manchester City que lo convirtieron en tendencia: “Al que no le gusta esto, no le gusta el fútbol”

*Las mejores jugadas de la exhibición que protagonizó el Manchester City sobre el Real Madrid

El Manchester City se clasificó para la final de la Champions League gracias a una notable producción que terminó con una goleada histórica de 4 a 0 sobre el Real Madrid en Inglaterra. El conjunto británico expuso su mejor versión para eliminar al máximo ganador de la competición continental y defensor del título, en una actuación que quedará guardada en la memoria colectiva debido a la perfección futbolística que expuso en varios tramos del partido.

El portugués Bernardo Silva por duplicado, el brasileño Eder Militao (en contra) y Julián Álvarez convirtieron para los Ciudadanos en un Etihad Stadium colmado y exultante de alegría por la segunda clasificación a la final en la historia del club, tras la edición de la temporada 2020/2021 que finalizó con derrota ante el Chelsea por 1 a 0.

Uno de los encargados de la transmisión del espectáculo para Latinoamérica fue Fernando Latorre, el ex futbolista que se convirtió en analista luego de su retiro como profesional. Y Gambetita no pudo disimular su admiración hacia el conjunto liderado por el estratega catalán. “Hay un antes y un después de Guardiola en el fútbol. Lo que ha cambiado el juego a partir de su aparición como entrenador es notable”, fue una de sus frases para describir el estilo que impuso el ex entrenador del Barcelona.

Sus comentarios fueron tendencia en las redes sociales. Muchos usuarios replicaron sus conceptos en Twitter, a pesar de que él sea considerado un fiel simpatizante del Arsenal. “Al que no le gusta esto, no le gusta el fútbol. Los primeros 23 minutos fueron de dominio absoluto. Es el resultado adecuado para el desarrollo del encuentro”, explicó sobre la abultada victoria de los Citizens.

La diferencia fue tan amplia entre los ingleses y los españoles que Latorre considero que “pareciera que el City jugó contra el Osasuna”. Y con relación a la conquista de la Araña que selló el 4 a 0 definitivo en tiempo de descuento a través de una magnífica jugada colectiva que él mismo inició con una recuperación, el comentarista concluyó: “Lo que no hizo Haaland en 180 minutos, lo hizo Julián en dos”.

Con este resultado, el Manchester City cerró la serie 5 a 1 a su favor, luego del 1 a 1 en el encuentro en el Santiago Bernabéu, y será rival del Inter, que en su llave eliminó al Milan en el clásico italiano. La final se llevará a cabo el 10 de junio en Estambul, Turquía. Allí, el Nerazzurro irá por su cuarto título (1964, 1965 y 2010), mientras que el combinado británico buscará su primera consagración.

