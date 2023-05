Una de las figuras de Barcelona se entusiasmó con el posible regreso de Messi: “Se habla en el vestuario del tema”

El joven español aseguró que su deseo es que el argentino juegue nuevamente en el club catalán

Cada vez queda menos para que se defina el futuro de Lionel Messi y una de las opciones que existe es la de su vuelta al Barcelona. Si bien esto no depende sólo de él, sino de todo un mecanismo financiero que el club debe activar cuanto antes, la ilusión en Cataluña por el posible regreso del Diez es cada vez más fuerte y en este contexto el que habló fue Pedri, una de las figuras del actual plantel.

Te puede interesar: La sentencia del presidente de La Liga que ilusionó al Barcelona: “La salida de Busquets es el inicio del camino para la vuelta de Messi”

El joven de 20 años fue invitado al programa español El Hormiguero luego de que el equipo conquistara el fin de semana La Liga, primer título grande desde que el argentino se marchó en 2021. Y, como era de esperarse, fue consultado por la chance de que La Pulga vuelva a jugar en el Camp Nou.

Pedri reconoció que en el vestuario catalán suelen hablar sobre qué sucederá y se esperanzó con que se concrete el fichaje: “A veces sale el tema porque lo ves por todos lados. La verdad es que me gustaría, pero depende del Barcelona y de Leo, pero por mí ojalá que vuelva”.

Te puede interesar: Joan Laporta confirmó que habló con Lionel Messi para “reconducir la situación” y dio detalles de la conversación

Messi y el juvenil no compartieron demasiado tiempo en Barcelona, apenas una temporada, pero fue suficiente como para que se asocien de manera perfecta cuando Ronald Koeman era el técnico del equipo. “Jugar con Messi es fácil porque cuando se la das a él sabes que van a pasar cosas. Y eso es lo que trato de hacer, dársela en las mejores condiciones para que sea lo más beneficioso para el equipo”, declaró en aquel entonces el volante que ya tiene 20 años.

El propio Pedri contó esta semana en El Hormiguero una divertida anécdota con Leo. “El primer día estaban jugando la Champions en Lisboa y había poca gente. El segundo día, que ya cuando vienen todos. Messi, Alba, Busquets. Ese día estaba cagado. Al principio no entraba ni al vestuario. Me quedaba en el gimnasio haciendo que pareciera que hay gimnasio hasta que un día vino Leo para decirnos que no tuviéramos vergüenza. Me animó mucho” .

Te puede interesar: Descontrol en los festejos del Barcelona: el tenso enfrentamiento de Araujo y Busquets con los fanáticos del Espanyol en los vestuarios

Messi tiene contrato con PSG hasta junio de este año y es claro que ese vínculo se respetará. Luego, habrá que esperar para ver si el argentino cambia de club. Por el momento, los tres principales candidatos son Al-Hilal de Arabia Saudita, Inter de Miami de la MLS y Barcelona, aunque el club español por ahora no tiene permitido contratarlo, a menos que reduzca su masa salarial para no incumplir con el Fair Play Financiero de La Liga.

Seguir leyendo: