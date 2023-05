La discusión burlona entre Ruggeri y un periodista catalán en la previa del Manchester City-Real Madrid: “Son de cabotaje”

El Cabezón tuvo un divertido intercambio con el periodista catalán en la previa del duelo entre Manchester City y Real Madrid por la Champions League.

Minutos antes de comenzar el duelo de vuelta de las semifinales de la Champions League en el Etihad Stadium entre Manchester City y Real Madrid, el periodista catalán Moisés Llorens analizó los puntos clave del encuentro y la chance que el equipo de Pep Guardiola tiene para hacer historia en Europa.

En el estudio de ESPN, en Buenos Aires, se encontraba Oscar Ruggeri, ex futbolista devenido en panelista del programa F90 que conduce Sebastián Pollo Vignolo. El Cabezón, quien pasó por las filas del Real Madrid en 1989 y 1990, aprovechó la ocasión para sacar chapa de los títulos que posee el Merengue y rivalizó con el cronista, quien simpatiza por Guardiola y el FC Barcelona.

Todo comenzó con la felicitación de Vignolo a Llorens por el reciente título de La Liga que obtuvo el elenco que conduce Xavi Hernández. “¿Está Ruggeri por ahí? No te veo, Oscar”, bromeó el periodista haciendo visera con su mano. Las risas no tardaron en aparecer y el campeón del mundo recogió el guante. “Son de cabotaje. No hables, Moi, que en estos momentos estamos en otras cosas”, respondió haciendo referencia al partido del Real Madrid ante el City que definió al segundo finalista de la Champions.

“No tienen nivel ustedes (por Barcelona). Ahora, si viene Messi... ¿Qué festejaron ustedes? ¿Dónde estás vos ahora? ¿En el estadio del Manchester City? ¿Y contra quién juegan?”, apuró Ruggeri mientras Llorens se desentendía para no mencionar al Madrid. La broma al aire continuó hasta el final del programa con la complicidad del resto de sus compañeros.

Por último, el nacido en Corral de Bustos chicaneó al español por la cantidad de títulos que posee el Madrid en comparación con el Barcelona. “Estamos cansados de ganar. No tenemos más lugar... Agrandaron el Santiago Bernabéu no para que entre más gente, para poner las Champions (son 14 en total). A ustedes les queda inmenso. Si vuelve Messi por ahí emparejan”, cerró.

