El presidente de la UEFA estalló por el caso Negreira en Barcelona: “Es uno de lo más graves que haya visto”

Ceferin no quiso adelantar qué sanciones se barajan (Reuters)

El presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin, aseguró que la situación del Barcelona es “excepcionalmente grave” por el caso Negreira de posible corrupción, y advirtió que en el organismo no ha habido prescripción por lo sucedido.

Te puede interesar: Las 4 condiciones que se tendrían que dar para que Lionel Messi vuelva al Barcelona

“A juzgar por lo que estoy informado, la situación es excepcionalmente grave. Tan grave, que me parece que se trata de uno de los casos más graves en el fútbol desde que me ocupo del mismo”, señaló el dirigente al diario deportivo esloveno Ekipa. El esloveno, que espera ser reelegido esta semana en Lisboa para otro mandato de cuatro años al frente de la UEFA, no quiso entrar en detalles del caso, sobre todo porque de esas cuestiones, según apuntó, se ocupa una comisión disciplinaria independiente.

“No puedo comentar directamente sobre esto por dos razones. En primer lugar, porque tenemos un comité disciplinario independiente encargado de ello. Y en segundo lugar, porque no he tratado este asunto en detalle”, aclaró con respecto a posibles sanciones. Pero, fue claro en que puede haber un castigo furo: “A nivel de la Liga española, por supuesto, el asunto está prescrito y no puede tener consecuencias competitivas, pero los procedimientos están en curso a nivel de la fiscalía civil española. Pero en lo que se refiere a la UEFA, no hay nada que esté prescrito”.

Te puede interesar: Barcelona goleó al Elche en un penoso debut de Beccacece en España

Cabe señalar que por estos días hay versiones que indican que el cuadro catalán podría ser marginado de las competencias europeas por las próximas temporadas, medida que sería histórica además porque el equipo de Xavi Hernández marcha puntero en su liga y se encamina a ganar el título.

En un comunicado emitido en febrero, el club negó haber cometido infracción alguna, afirmando que pagó a un consultor externo, Negreira, que le suministraba informes técnicos relacionados con el arbitraje profesional, lo que, según afirmaba, era una práctica habitual entre los clubes de fútbol profesional.

Te puede interesar: Nuevo capítulo en la interna entre el Barcelona y La Liga: el club pidió la renuncia de Javier Tebas por una supuesta falsa denuncia

El ex vicepresidente de los árbitros José María Enríquez Negreira percibió 7,3 millones de euros entre 2001 y 2018 por “asesorar” al conjunto blaugrana, que se expone a sanciones y ve dañada su imagen minuto a minuto.

Con información de agencias

Seguir leyendo: