“El futuro del argentino no se escribirá en París”: en Francia dan por terminado el ciclo de Lionel Messi en el PSG

Lionel Messi no continuará en el PSG la próxima temporada (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Una era está a punto de terminarse en el Paris Saint Germain, club que ha experimentado un enorme crecimiento en la última década a base de inyecciones astronómicas de dinero pero no ha logrado su gran objetivo de ser campeón de Europa. Parecía que la llegada de Lionel Messi, para sumarse a Mbappé y Neymar, iba a ser el golpe definitivo sobre la mesa. Pero el astro argentino está muy cerca de irse de la entidad.

Te puede interesar: Filtraron todos los salarios de la Ligue 1: Mbappé gana casi el doble que Messi y Neymar

Según información del periodista Fabrice Hawkins de RMC Sport, el astro argentino de 35 años difícilmente siga en el Parque de los Príncipes la próxima temporada pese a tener una opción de renovación en su contrato. “Salvo que la situación cambie, el argentino se marchará de París. PSG se separará de Lionel Messi”, sentenció.

“De manera más general, en el PSG se cuestiona la inversión del jugador. Por no hablar de que separarse de él reduciría la nómina, lo que no es para nada un detalle para el PSG. Si Doha no da patea el tablero decidiendo priorizar la prórroga de Lionel Messi, el futuro del argentino no escribirá en París. Y aún en esa hipótesis que muchos no quieren imaginar en el club, no es seguro que el argentino diga que sí”, profundizó Hawkins.

Te puede interesar: Sorpresa en Francia: el PSG de Lionel Messi cayó 1-0 frente al Lyon en el Parque de los Príncipes

Cuando Messi viajó en noviembre a Qatar para participar de la Copa Mundial de la FIFA, en la entidad parisina confiaban en que había grandes posibilidades de que se extienda el contrato de la Pulga. La situación era simple porque su vínculo se iba a vencer en junio pero ambas partes veían de forma positiva la opción de activar la cláusula de estirarlo por un año más, solamente tenían que ponerse de acuerdo.

RMC Sport informó que Lionel Messi no seguirá en el PSG la próxima temporada.

El citado medio afirma que, después de la conquista del trofeo en el país árabe, la dirección deportiva del PSG y Leo Messi habían llegado a un “acuerdo con respecto al salario del jugador”, muy similar al que gana actualmente. Pero a su regreso a París tras celebrar con los hinchas argentinos, nunca se concretó la firma y “los lazos entre las dos partes se han vuelto tensos”.

Te puede interesar: “Siempre le falta algo”: las críticas de la prensa francesa a Messi tras las nueva caída del PSG y la calificación que recibió el campeón del mundo

“Tensiones relacionadas con el rendimiento del jugador, bastante lejos de las que le permitieron conquistar el título de mejor jugador de la Copa del Mundo, al igual que el entorno de Lionel Messi siempre en busca de un mejor contrato. Seguir en París ya no es la prioridad para el siete veces Balón de Oro”, especificaron en la prensa francesa.

La noticia apunta que los recientes silbidos en su contra, justo un año después de que sucedió lo mismo cuando quedaron eliminados ante el Real Madrid en la Champions League, ha distanciado por completo a Leo Messi del entorno parisino. Y los cantos de sirena desde el FC Barcelona, que tendrá que ver de qué forma llega a un acuerdo económico en medio de dificultades presupuestarias, son otro motivo para pensar que el ciclo del crack rosarino en Francia se ha acabado.

Seguir leyendo: