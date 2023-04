Ibai obligó a Sergio Agüero a ver un video de goles de Cristiano Ronaldo: “Todos de tiro libre y de pedo”

Ibai Obligó A Sergio Agüero A Ver Un Compilado De Goles De Cristiano Ronaldo

La buena relación que existe entre Ibai Llanos y Sergio Agüero se demuestra en cada oportunidad que hacen stream juntos. Ambos presidentes de la Kings League, aprovecharon la estadía del Kun en Barcelona durante algunos días para realizar algunas transmisiones en conjunto. Sin embargo, el español llevó la amistad al límite cuando decidió obligar al ex futbolista del Manchester City a ver un video que sabía que no le iba a gustar: un compilado de goles de Cristiano Ronaldo.

La dupla estaba pasando un buen rato a pura risa con un resumen de tantos de Lionel Messi en pantalla. Una vez que terminó, Ibai explicó que tenía que “compensar” con uno del astro portugués. “No, no, no. ¿Cómo vas a poner eso en mi stream? ¿Qué haces? No se puede”, se resistió al principio. Luego de insistir un poco más, Llanos venció y reprodució varios goles del luso mientras Agüero se quedó con rostro serio y de brazos cruzados sin decir ninguna palabra durante varios minutos.

Sergio reaccionó de manera leve en dos tantos de CR7 que fueron asistidos por Ángel Di María y en la mítica chilena frente a la Juventus por Champions League. De repente, apareció un lejano gol de falta que levantó indignación en el Kun: “Bue, mirá de dónde hace el gol. Venga. Todos goles de tiro libre y de pedo. Las de Messi son todas al ángulo boludo. Pero... ¿qué hace el arquero? Culpa del arquero. Creo que Raúl tiene mejores goles, Benzema creo que tiene mejores”.

Ibai se burló de Agüero en sus redes sociales

Una vez que terminó el video, Agüero volvió al ataque. “Ya está. ¿Cuántos goles de tiro libre pasaron? De los mejores 20 goles, 15 fueron de tiro libre. Los mejores 20 goles de Messi, 15 fueron gambeteándose a cinco”, reflexionó el surgido en Independiente. Ibai aprovechó para plantearle una pregunta: “¿Messi te parece claramente mejor que Cristiano Ronaldo?”. Sergio no dudó y defendió a su amigo. “Sin duda, ¿qué estás hablando? Cristiano es bueno pero lo que hace Messi es imposible que Cristiano lo haga”, concluyó la discusión.

Para cerrar el cómico momento, el español le sacó una sonrisa al Kun con un inesperado comentario. “Vamos a ver un último video para despedir el stream. Los mejores momentos de Gerard Piqué”, los protagonistas de la transmisión se rieron y cerraron la emisión viendo algunos tantos del defensor central que en la actualidad se alejó del fútbol profesional para crear y administrar la Kings League.

