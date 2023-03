Pablo Migliore se ofreció a dirigir a Boca Juniors y se refirió a su conflicto con Riquelme: “No tendría problemas en hablar con Román”

Migliore se postuló para entrenar a Boca Juniors (FOTO NA: CLAUDIA CONTERIS/DP)

Después de que Ricardo Caruso Lombardi asegurara que la gente le grita en la calle que se haga cargo de Boca Juniors y hasta se animó a armar el once con el que formaría, un ex arquero xeneize que tuvo algunos conflictos con Juan Román Riquelme durante su época como jugador se postuló para ser el reemplazante de Hugo Ibarra. El nombre en cuestión es el de Pablo Migliore, quien anotó su apellido en la danza de nombres que gira en torno a la Bombonera.

Migliore, que fue colaborador de Caruso Lombardi y atajó en Deportivo Español el año pasado, acaba de concluir su primera experiencia como entrenador en el ascenso argentino. Comandó a Fénix en la Primera B Metropolitana, sin grandes resultados: fue cesado en el cargo tras cinco derrotas en cinco partidos. Sin embargo, el Loco confía en sus condiciones para hacerse cargo del pesado vestuario azul y oro.

“Los conocimientos técnicos los poseemos todos quienes tenemos título habilitante. Podríamos decir que esa es la parte teórica, la parte práctica es conocer el club y su gente, ese requisito no todos lo pueden completar. Muy pocos somos los que conocemos la intimidad del club y del sentimiento del hincha, yo soy un privilegiado que puedo disfrutar de saber de qué se trata”, escribió en una historia de Instagram.

La publicación de Pablo Migliore que dio que hablar en el Mundo Boca

Al mismo tiempo, analizó: “Después hay que ver si puedo sostener la armonía del grupo, creo que carácter para eso no me falta. Mi único compromiso sería con BOCA y con la verdad. Yo no tengo problema en hablar de fútbol con Román, con Chicho, con Ameal, con quien sea. Es más, me parece lógico que el DT explique a las autoridades del club porque toma las decisiones. Eso sí el grupo debe saber que las decisiones son del DT y son parte de sus convicciones”.

La mención de Riquelme, casi a modo de aclaración, se debió a viejas rencillas que ambos tuvieron cuando compartieron vestuario desde el año 2006 al 2008. Hace un tiempo, Migliore contó el diálogo poco amable que tuvo con Román en la intimidad del grupo: “Un día se corrió la bola de que yo lo había agarrado del cuello después de un partido. Yo si lo llego agarrar del cuello se me borra la cinta y no paro hasta que me lo llevo. Qué lo voy a agarrar del cuello y lo suelto. Hay un momento que cruzo la línea”.

Sobre aquel episodio, ahondó: “Lo encaré por otra cosa. Fue una boludez, por un chiste que no me banqué y le marqué mi posición. Le dije ‘antes de andar jugando, yo a los giles como vos los levanto por el aire, no te confundas conmigo’. Él me respondió que era una joda y yo le dije que no pasaba nada, pero que yo no era un gil. ‘Vos no querés que te jodan, no jodás. Yo no jodo con nadie’”. Finalmente Migliore concluyó esa anécdota comentando que “terminaron bien” y ambos tenían claro que tenían que atender las responsabilidades y compromisos de su trabajo en el club.

