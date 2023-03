Escandalosa acusación de Cristian Traverso contra el plantel de Boca: “Se comió a Battaglia y ahora a Ibarra, dos o tres tiraron el nombre de otro DT”

Traverso muy caliente con el plantel de Boca porque "tres jugadores pidieron por un entrenador"

Boca Juniors vive un momento convulsionado. El despido de Hugo Ibarra y la danza de nombres como posibles sustitutos genera que todos medios de comunicación estén hablando del Xeneize. Sin embargo, hubo un programa en especial, sobre todo una persona que estuvo muy ligada al club de La Ribera que estalló de bronca contra el plantel.

Se trata de Cristian Traverso, ex futbolista y multicampeón en la brillante era de Carlos Bianchi, quien en su rol de panelista de TyC Sports arremetió con dureza contra los jugadores xeneize. “Este plantel se comió a Battaglia y ahora hizo lo mismo con Ibarra”, “tres jugadores dieron el nombre de Martino” y “ahora vas a correr, entrenarte y dejar de salir”, fueron algunas de las escandalosas frases que lanzó cerca de la medianoche del miércoles.

Por supuesto, el nombre de Gerardo Martino aún estaba en el radar y se esperaba por su respuesta al ofrecimiento de Boca Juniors. Sin embargo, Cristian Traverso tenía apuntado a algunos futbolistas a los que culpó de la salida del Negro Ibarra. En su fuerte discurso, el ex mediocampista se mostró molesto por la falta de respeto hacia el ex lateral derecho.

“Tata tenés que traer herramentas ehh, sino se complica”, ironizó sobre lo que habrían dicho algunos futbolistas de Ibarra. “Sí, estoy enojado con los jugadores. Se comieron 32 torneos de 2 campeones, multicampeones con Boca. Los jugadores se comieron a Battaglia y al Negro Ibarra”, aseguró. Y lo explicó: “A mí me molesta porque ahora se dieron cuenta que no tenían herramientas los jugadores, el Consejo, Riquelme, todos... y esto vos lo sacas así en un mes. En un mes te das cuenta si tenés o no tenés pasta”.

Traverso no duda de que fueron los resultados los que terminaron eyectando a Ibarra de su cargo. “Eso es lo que a mí me incomoda. El rendimiento era el mismo del año pasado comparado con el actual, entonces ahora como los resultados no se te dan, acá lo tenés”. Y retomó sobre el pedido de algunos jugadores.

“Yo creo haber escuchado esta palabra de “herramientas” con Battaglia ehh. Que no le daban herramientas también cuando las cosas se empezaban a complicar. Por eso necesito esa rebeldía, muchachos saquémoslo adelante... Ahora si hay dos o tres que tiraron el nombre de otro entrenador eso sí que no me gusta”, arremetió.

Y amplió, con mucha euforia: “Ibarra, Battaglia, Riquelme, el Chelo Delgado, Cascini, Bermúdez, Chicho Serna... a ellos jamás los escuché decirle al presidente o al vice ‘me gustaría que este sea el entrenador’. ¡Jamás! Y mirá que los tipos ganaron Copas Libertadores... Jamás escuché que alguno le diga a un dirigente eso”.

“¿Vos pensas que algún futbolistas habrá osado con preguntar eso?”, le consultaron a Traverso. “Sí, si. Cuando estuvieron los silbidos con Instituto ‘¿qué hacemos con esta granadita que le sacamos el seguro, a quién se la damos?’”, ironizó. “¿Y dieron nombre?”, volvieron a preguntarle. “¡Y claro!”.

“Y claro que lo tengo confirmado, sino no lo digo. No lo iba a decir, pero no me puedo guardar las cosas. Y tengo más para decir, pero no lo voy a decir porque exploto todo”, continuó muy exaltado.

“Lo corroboré con un compañero. Aca hay una cuestión que me molesta de los jugadores, si a Ibarra lo viste cuando salimos campeones vas y le decís que se salió campeón de suerte y que se quede en reserva, que necesito otro tipo de entrenador. No lo expongas porque después saltó esto de no tenemos herramientas y que la idea no nos gusta, y que a la mañana no nos gusta entrenar. El respeto para mí es fundamental, sea el novato o el top”, agregó Traverso, con un claro mensaje no solo a los jugadores, sino también al Consejo de Fútbol.

“Tres jugadores fueron los que dieron un nombre ¿el de Martino? Y claro!”.

Otras frases de Traverso contra el plantel de Boca:

“El que garre Boca le va a sacar mejor juego al equipo, porque tienen buenos niveles los jugadores. Ahora van a correr y entrenarse, van a dejar de salir”.

“Yo quiero que Boca gane, pero no quiero que vigilanteen a los entrenadores. Si viene un jugador y te dice este técnico no me gusta me gusta fulano, eso a mí no me gusta”

“Vos primero le tenés que dar la opción al entrenador que está con vos, por eso me molestó cuando dicen que Ibarra se sentó y dio un monólogo y no le respondieron. La mejor solución era hablando y en la cancha pasa lo mismo”.

“¿Cuándo dejaste de creer en el entreador? ¿Cuando el resultado no se te da? Hace seis meses que pasa eso y yo estoy remando el barco este de Boca contra el resultado siempre buscando la parte positiva, ahora vos desde adentro me estás remando para atrás”.

“Riquelme puede ir a charlar con el entrenador, es el único que lo puede hacer. ¿Cómo no lo va a hacer? Es más, lo tiene que hacer. Después está que acepte o no el entrenador.

