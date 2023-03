Caruso Lombardi aseguró que la gente le pide que dirija a Boca Juniors y contó cómo formaría el equipo

Caruso Lombardi expresó que está dispuesto a dirigir a Boca Juniors

“¿Cómo no me voy a animar a dirigir a Boca? Con 30 años de técnico si no aprendí a dirigir me tendría que dedicar a otra cosa. Y no en momentos fáciles, en momentos de descenso, como San Lorenzo, Racing, Newell ‘s... Todos en época de descenso, te la regalo. Ahora es enderezar el barco”, soltó sin rodeos Ricardo Caruso Lombardi al ser consultado en Radio La Red sobre si estaría dispuesto a calzarse el buzo de entrenador del elenco xeneize luego de la salida de Hugo Ibarra y tras la negativa de Gerardo Martino.

Te puede interesar: Boca Juniors venció 2-1 a Olimpo de Bahía Blanca y avanzó a la próxima fase de la Copa Argentina

El experimentado entrenador sostuvo que “los jugadores los tenés, sin ninguna duda” y que lo que ahora necesita el club de La Ribera es “un técnico con espalda”. “En Boca, como todos los equipos grandes, tienen jugadores grandes y no debe ser fácil manejarlos. Manejar un grupo así se te complica. También pasa por lo anímico. En el fútbol argentino el técnico últimamente no es respetado. Creo que por eso buscan a alguien con nombre. Vos no le vas a patear el banco a Bianchi. No buscan cómo juega, si puede funcionar, eso es la sensación que me da”, añadió.

Caruso Lombardi, que en el último tiempo atravesó una operación por un tumor en la cabeza que casi lo deja ciego, remarcó el amor que siente por parte del público cuando sale a caminar por la ciudad: “En la calle me gritan de los camiones, de los autos “Agarrá Boca’”.

Te puede interesar: El polémico penal en favor de Boca que definió el triunfo ante Olimpo en la Copa Argentina

Durante la entrevista, el ex DT de Argentinos Juniors, Arsenal, Sarmiento, Tigre y Huracán se animó a armar una formación para Boca Juniors. En el único puesto en donde no fue tajante fue en el arco, ya que advirtió que “los tengo que ver en las prácticas, son completamente diferentes Javi García y Chiquito Romero.. El otro día Chiquito no estuvo bien, y está teniendo problemas en las salidas los arqueros”.

“En defensa tantas variantes no tenés, porque hay muchos lesionados. Figal está en un momento muy bueno. Cuando estás en el día a día podés sacar muchas conclusiones, como un chico de la tercera que la rompe. Creo que la dupla con Valdez no la podés tocar”, comentó sobre la zaga central. En el lateral derecho apostaría por el peruano Luis Advíncula y en el sector izquierdo colocaría a Agustín Sandez sobre el colombiano Frank Fabra: “Está muy bien, confiado y con gol”, sostuvo sobre el juvenil.

Te puede interesar: Fue gran promesa de River, superó con terapia el impacto del descenso, participó de la vuelta a Primera y hoy sueña con dar el golpe ante Boca

El esquema de su Boca Juniors sería un 4-4-2 “con carrileros punzantes, como (Sebasitán) Villa o (Norberto) Briasco. Podés jugar con dos 9, como (Miguel) Merentiel o (Darío) Benedetto. En Boca tenés que buscar así, y más de local”

“A Boca lo veo lento, pero por las características de los jugadores. Romero es muy inteligente y con pases rápidos, pero es lento. Vázquez me gusta muchísimo y creo que lo desperdiciaron. En su mejor momento lo desperdiciaron”, soltó Caruso Lombardi.

Por otra parte, reconoció que él hubiese solicitado la vuelta de Mateo Retegui, recientemente convocado por la Selección de Italia: “Subestiman a los jugadores argentinos. Por eso se fueron tantos desconocidos. Tenemos un caudal de jugadores tremendo. Me parece un jugador que ha progresado tanto, y no solo con la cabeza, también con los pies. Son tipos que no los podés dejar pasar, no sé porque Boca no lo trajo de nuevo. Si estuviese lo hubiese traído”.

Seguir leyendo: