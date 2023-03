Se descubrió el detrás de escena de la recordada frase de Lionel Messi: “¿Qué mirás, bobo?”

El detrás de escena del "¿qué mirás, bobo?"

Al límite del escándalo, con dientes apretados y la emoción a flor de piel. Así se vivió la llave de cuartos de final que protagonizaron Argentina y Países Bajos en el Mundial de Qatar 2022. Desde la caliente previa por los dichos de Louis van Gaal, hasta el desquite de Lionel Messi, quien le dedicó un ademán de “Topo Gigio” al entrenador neerlandés, más la escaramuza que se armó en pleno partido por el pelotazo de Leandro Paredes y el final de película, a la altura del de la final contra Francia, por causa del empate agónico del conjunto europeo, el alargue y la definición a penales.

“¿Qué mirás, bobo? Andá pa’llá” es una frase que quedó inmortalizada. La misma fue registrada por Messi, cuando estaba a punto de conceder una entrevista televisiva y se percató de la presencia de Wout Weghorst, autor del doblete de los Naranjas y quien lo estaba esperando en el túnel que conecta el campo de juego con los vestuarios. El documental que acaba de publicar la FIFA reveló cuestiones que hasta ahora no se habían dilucidado.

En busca de bajar revoluciones, Rodrigo De Paul contuvo a Messi después de la acción. El equipo de Lionel Scaloni ya había celebrado la clasificación a las semifinales de la Copa luego de la frenética tanda de penales y las banderas y camisetas se habían agitado a la par del público en las tribunas. El número 7 albiceleste lo escoltó camino a los vestidores y allí apareció Weghorst, que había mostrado una agresividad fuera de lo común durante su ingreso al campo de juego (le cometió una dura falta a Messi justo después del saque del medio de Argentina tras el descuento neerlandés).

Messi sacado "qué mirás bobo"

“Yo quise darle la mano después del partido, le tengo mucho respeto como jugador de fútbol. Pero él tiró mi mano al costado y no quiso hablar conmigo. Mi español no es muy bueno pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona. Realmente decepcionante”, fue lo que declaró Weghorst cuando relató qué había sucedido con Messi a los pocos días del cruce. El fragmento del film de la FIFA enfoca al neerlandés tendiéndole la mano al capitán argentino, que evita tener contacto en todo momento, todavía ofuscado por la actitud de su rival dentro del campo.

Messi había declarado, entre otras cosas: “El 19 desde que entró empezó a provocar y me parece que eso no es parte del fútbol”. La cara de Bobo (así lo llama su nuevo compañero de equipo en Manchester United, Lisandro Martínez) lo dice todo: al delantero neerlandés se le deformó el rostro al percatarse de que Messi no quería tener ningún tipo de diálogo con él. Licha Martínez, el Kun Agüero, Lautaro Martínez, el utilero Mario De Stéfano, el entrenador de arqueros Martín Tocalli y el masajista Daddy D’Andrea lograron disuadir al 19 naranja.

La pelea en la antesala de los vestuarios previa al "qué te pasa, bobo", de Messi

Written In The Stars (Escrito en las Estrellas) cuenta con la narración del galés Michael Sheen y ya está disponible en la plataforma gratuita FIFA+. El mismo contiene imágenes inéditas del torneo gracias a las cámaras exclusivas que la Casa Madre del fútbol usó durante las cuatro semanas que duró la acción. “Fue uno de los torneos más dramáticos, emotivos e intensos en los 92 años de historia de la Copa Mundial de la FIFA”, sostiene la película.

En el film se repasa lo más destacado, desde el sorprendente triunfo de Arabia Saudita en el debut ante la Argentina, hasta la asombrosa actuación de Marruecos, el primer africano en llegar a una semifinal del Mundial. Incluso, hace hincapié en la eliminación de Portugal frente a los Leones de Atlas y en la despedida de Cristiano Ronaldo, suplente en aquel encuentro de cuartos de final: “Su tiempo podría haber acabado”. Y, lógicamente, un buen tramo del largometraje está dedicado al duelo definitorio en Lusail entre Argentina y Francia.

