FIFA estrenó la película del Mundial de Qatar con imágenes inéditas de la consagración Argentina

Los héroes de Qatar ya tienen su propia película (Reuters)

Los fanáticos del fútbol ya pueden disfrutar de la película del Mundial de Qatar. Como sucede al término de cada edición, FIFA ha lanzado un film de una hora que repasa lo mejor de lo sucedido en el certamen más preciado a nivel selecciones y en esta ocasión el protagonista es sin dudas Lionel Messi, que logró alcanzar la cima junto a la selección argentina.

Written In The Stars (Escrito en las Estrellas) cuenta con la narración del galés Michael Sheen y ya está disponible en la plataforma gratuita FIFA+. El mismo contiene imágenes inéditas del torneo gracias a las cámaras exclusivas que la Casa Madre del fútbol usó durante las cuatro semanas que duró la acción. “Fue uno de los torneos más dramáticos, emotivos e intensos en los 92 años de historia de la Copa Mundial de la FIFA”, sostiene la película.

En el film se repasa lo más destacado, desde el sorprendente triunfo de Arabia Saudita en el debut ante la Argentina, hasta la asombrosa actuación de Marruecos, el primer africano en llegar a una semifinal del Mundial. Incluso, hace hincapié en la eliminación de Portugal frente a los Leones de Atlas y en la despedida de Cristiano Ronaldo, suplente en aquel encuentro de cuartos de final: “Su tiempo podría haber acabado”.

Otro de los partidos a los que le dedica un espacio especial fue el choque entre Países Bajos y la Argentina, el cual califica como “uno de los mas dramáticos cruces de cuartos de final de la historia”. El marcador fue 2-2 y se definió en los penales: “Los juegos mentales de Emiliano Martínez dieron resultado”, comenta el locutor sobre las atajadas de Dibu.

Los minutos finales son exclusivos de la gran final entre Francia y Argentina. Sobre el segundo gol de la Albiceleste, anotado por Ángel Di Maria, FIFA no tiene dudas: “Fútbol directo, con extrema elegancia y devastación. Una jugada en equipo asombrosamente simple, digna de una final. Los campeones del mundo parecen maniquíes en el campo de juego”, sostiene en la película que describe al cotejo como “los 120 minutos más excitantes y cambiantes de una final de un Mundial jamás jugados”.

Sin dudas, el gran héroe de “Written In The Stars” es Lionel Messi, quien “desafió al paso del tiempo y llevó a sus compañeros a la gloria máxima”. Además, el film sostiene que el Diez “es endiosado por los argentinos y forjó una conexión emocional eterna con ellos” y lo describe con adjetivos como combativo, calculador, adaptable, sensible, inigualable o sublime. Además, le dedica un momento especial a los fanáticos de la Albiceleste y al tema “Muchachos” que fue entonado en cada partido: “Una canción sonó en el desierto más que ninguna otra en estas 4 semanas. ‘Muhcachos’ es profética. Argentina cree que el Mundial de Messi estaba escrito en las estrellas”.

