Indignación en Francia por otro festejo de Dibu Martínez con la Copa del Mundo: “Una celebración vulgar”

Dibu Martínez repitió su polémico festejo con algunos de sus compañeros de la Selección (Télam)

Han pasado ya más de tres meses desde la final de la Copa Mundial de la FIFA de Qatar 2022 en la que Argentina se impuso por penales ante Francia pero la rivalidad sigue latente. La prensa francesa se hizo eco de la fiesta de los campeones del mundo que tuvo lugar este jueves y, principalmente, criticó que el Dibu Martínez repitiera su polémica celebración de colocarse el trofeo en la entrepierna.

Te puede interesar: Se hizo oficial la ley “Anti Dibu Martínez” en los penales: cuándo entrará en vigencia y las nuevas prohibiciones para los arqueros

Algunos periódicos franceses han dedicado artículos para hablar sobre el partido amistoso de Argentina contra Panamá (2-0), donde Lionel Messi y el resto de las figuras de la Albiceleste celebraron la conquista de la tercera estrella, e hicieron hincapié en el festejo del arquero. “Casi habíamos empezado a creer sus explicaciones, a atribuir la vulgar iniciativa a la emoción de haber ganado una de las finales de Copa del Mundo más impresionantes de la historia. Pero al final, Emiliano Martínez no se arrepiente. Y esta vez, no estaba solo en este momento de vulgaridad”, reza Le Parisien al inicio de su nota.

Dibu repitió la celebración que había realizado por primera vez en la Copa América y había vuelto a hacer en el Mundial al ganar el ‘Guante de Oro’, ahora con el trofeo de la Copa del Mundo y en compañía de Guido Rodríguez, Marcos Acuña, Gerónimo Rulli y Germán Pezzella, quienes son alguno de los más cercanos a él dentro del plantel.

La crítica de la prensa de Francia al festejo de Dibu Martínez con el trofeo de la Copa del Mundo.

Otro de los portales que criticó esto fue RMC Sports: “Obviamente era más fuerte que él. Poco más de tres meses después de provocar la ira del mundo del fútbol por sus celebraciones lascivas y vulgares después de la victoria de Argentina en la Copa del Mundo, Emiliano Martínez lo ha ‘hecho de nuevo’. El gesto de Martínez y sus compañeros no fue la única provocación de esta gran fiesta”, escribieron en alusión a otro cánticos que se entonaron al término del encuentro.

Te puede interesar: La espectacular atajada del Dibu Martínez con Aston Villa antes de viajar a Argentina para jugar con la Selección

Dibu Martínez, figura de Argentina y decisivo durante la tanda de penales ante Les Bleus, se había mostrado arrepentido hace un tiempo por su festejo. “Fue una broma con mis compañeros. Ya lo había hecho en la Copa América, y todos me decían, hasta Leo: no te animás a volver a hacerlo. Lo hice por ellos, nada más. Duró un segundo y ya está”, aseguró en una entrevista con France Football.

También contó recientemente en el stream de AFA Estudio que su esposa le pidió que no lo repitiera: “No me di cuenta que iba a tener tanta repercusión. Se habló más de eso que del Mundial. Después cuando fuimos a Francia (para el The Best) mi mujer me decía: ‘Por favor no vas a hacer...’. Yo le decía ‘no amor, quedate tranquila’”, afirmó sobre el pedido que le hizo Mandinha, su compañera de vida.

La esposa del Dibu Martínez también hizo el polémico festejo.

Aunque todo indica que la esposa del Dibu Martínez entendió que se trata de una broma, ya que publicó en sus redes sociales una fotografía haciendo el festejo junto a las parejas de Guido Rodríguez, Huevo Acuña, Gero Rulli y Pezzella. Todas lucen risueñas y divirtiéndose con una celebración que generó mucha repercusión en Francia.

Te puede interesar: El entrenador de arqueros de Argentina reveló el momento exacto en el que se dio cuenta que Dibu Martínez iba a ser héroe en los penales ante Francia

Seguir leyendo: