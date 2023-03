El predio de la AFA en Ezeiza se llamará Lionel Messi

Se descubre piedra fundacional en el Predio de AFA en Ezeiza

Los festejos de la selección argentina por la obtención del Mundial de Qatar no se detienen. Este sábado, el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) abrió sus puertas para un homenaje a Lionel Messi del que participaron más de 100 invitados vinculados con el deporte más popular del país. Desde este día el predio de Ezeiza cambiará de nombre: dejará de ser Julio Humberto Grondona para llamarse Lionel Andrés Messi.

Te puede interesar: Show del Dibu Martínez: el pedido de su esposa en los The Best tras su festejo con otros premios y las bromas por las entradas que pidió

“Hemos logrado que en cualquier lugar del mundo haya un argentino jugando al fútbol, representándonos. Hoy es un día especial para nuestra casa, es uno de los días más importantes. Quiero agradecer que nos estén acompañando dirigentes, jugadores y jugadoras de la Liga. En el 2017 nos tocó asumir y refundar el fútbol argentino, y dentro de los que nos tocó refundar estaba lo edilicio, la gestión. Nos encontramos con este muerto que no estaba cerrado. Había varios proyectos dando vueltas y no sabíamos para qué servía. Hoy sí sabemos. Empezamos con el cerramiento interno, tenemos comprado casi todo para empezar a cerrar la parte interna del edificio. Se va a convertir en la nueva casa de nuestras selecciones, serán tres pisos de hotelería, un centro de capacitación de alto rendimiento, con toda la medicina, salas de recuperación húmeda y seca, un auditorio y será la casa de todas nuestras selecciones. Es propicio que todos destapemos hoy la piedra fundacional. No solo es la inauguración de este proyecto sino que este complejo a partir de hoy llevará un nuevo nombre: Lionel Andrés Messi”, explicó el presidente Claudio Tapia.

Claudio Tapia, junto a Lionel Messi y Lionel Scaloni, destaparon la primera piedra fundacional del complejo hotelero que se está construyendo en el predio

Luego fue el turno de Lionel Messi, quien también estuvo acompañado por el entrenador Lionel Scaloni y todo el plantel, de tomar el micrófono para agradecer el homenaje que le rindieron. “Antes que nada, muchas gracias por estar acá. No era fácil juntar a todos, más en estos momentos, con gente que viene de afuera y jugadores que representan a todo el país y ex compañeros. Quiero agradecerle al Chiqui por este reconocimiento. Es algo muy emocionante. Hace casi 20 años que vengo a este predio y desde el primer día sentí una energía muy especial. Este lugar es sensacional. Hasta el día de hoy siento algo especial, hasta en los peores momentos. Tuve momentos duros, era entrar acá y olvidarme de todo. Era llegar y sentir felicidad por estar en este lugar. Lo sigo sintiendo. Hoy me siento muy feliz que esto lleve mi nombre. Soy de los que piensan que los homenajes se tienen que hacer en vida, y creo que este es un reconocimiento muy especial por lo que significa este predio y por la cantidad de jugadores que pasan. Pasar por acá y saber que se va a llamar Lionel Andrés Messi es algo muy lindo”, esbozó La Pulga.

Te puede interesar: AFA anunció el lanzamiento de sus redes sociales en inglés como parte de un proyecto comercial en Estados Unidos

Por su parte, Tapia concluyó: “Quiero agradecer a los dirigentes para que el complejo habitacional lleve el nombre de Lionel Andres Messi. Creo que es el mejor homenaje para el mejor jugador del mundo. Quiero pedirles a los jugadores, jugadoras y dirigentes que tratemos de hacer un fútbol mejor”.

El capitán del combinado nacional, que además es el jugador que más veces vistió la camiseta albiceleste y el máximo artillero, con 99 goles, también vivió un reencuentro con varios de sus ex compañeros del Mundial 2014. Quienes formaron parte de ese plantel que disputó el certamen en Brasil fueron citados desde las 9.30 en Ezeiza para participar del evento.

Te puede interesar: Furor por Messi: el nuevo acuerdo que firmó durante su estadía en la Argentina

La mayoría de ellos fue parte de este momento único, aunque no todos pudieron estar ya que algunos (como el Kun Agüero) están en el exterior. Entre los que dijeron presenten se destacan Fernando Gago y Martín Demichelis, quienes actualmente son entrenadores de Racing y River Plate, respectivamente. Los únicos dos de aquella generación que son parte de la Scaloneta son el propio Messi y Ángel Di María, al tiempo que Sergio Romero, Mariano Andújar Marcos Rojo, Enzo Pérez, Federico Fernández y Lucas Biglia, son los que siguen en actividad.

Desde la AFA convocaron para el agasajo a los 28 presidentes de los clubes que conforman la Liga Profesional, además de algunos dirigentes del ascenso y a los capitanes de los equipos de la máxima división. Cada club dirá presente y algunos lo harán con más de un futbolista y con integrantes del plantel femenino.

Vale mencionar que la Selección, que el jueves venció a Panamá en un amistoso en el Monumental, tuvo un amistoso informal ante River Plate el viernes en Ezeiza, en el que sumaron minutos los jugadores que no lo habían hecho el día anterior. Además, el lunes el plantel de Lionel Scaloni viajará hacia Asunción para el sorteo de la Copa Libertadores, por invitación de la Conmebol y ese mismo día volará más tarde hacia Santiago del Estero. Allí deberá enfrentar a Curazao el martes por el amistoso que se celebrará en el Estadio Madres de Ciudades.

Seguir leyendo: