Las confesiones de Georgina Rodríguez sobre Cristiano Ronaldo en la intimidad: el regalo que más la hizo feliz y por qué no es materialista

Las confesiones de Georgina Rodríguez sobre Cristiano Ronaldo. Cómo se conocieron, qué es lo que más admira de él y los regalos que se hacen

Georgina Rodríguez reveló detalles de la intimidad de su esposo, el astro del fútbol, Cristiano Ronaldo. La modelo, empresaria e influencer hispano-argentina contó los secretos de su relación, como la reacción que tuvo el día que se conocieron, qué es lo que más destaca del delantero portugués en la vida cotidiana, los regalos que se hacen y también confesó una historia de niña que le sirvió para educar a sus hijos.

Este viernes se estrenará la segunda temporada de Soy Georgina, la serie de Netflix en la que ella muestra cómo es su vida. “Soy muy organizada. Soy muy joven, me encantan los niños, los de los demás no”, contó en una entrevista con el programa español El Hormiguero. La pareja vive con sus cinco hijos, Cristiano Ronaldo Jr. (11 años), Eva y Mateo (gemelos de 4), Alana (4) y Esmeralda (7 meses), los dos últimos fruto de la relación entre Georgina y CR7.

Se conocieron cuando ella trabajaba en el local de una conocida marca de ropa de primer nivel. Georgina atendió una clienta, pero sintió el flechazo: “Es un hombre guapísimo, cuando lo vi era tan guapo que me daba vergüenza mirarlo. Yo poca porque no le estaba atendiendo, en el momento que dejé de atender a una señora, me iba para casa y entraba él. Sentí mariposas”.

Aunque recordó que la primera vez que hablaron fue “en un evento de moda de una tienda” y el primero que avanzó fue él. “Yo soy muy vergonzosa, pero no fue de repente, pasó tiempo”. La relación nació en 2016 y desde entonces se consolidó su familia.

Georgina Rodríguez habló de la educación de sus hijos y reveló una historia de niña que le sirvió para poder aplicarla al trato diario

Georgina, no escatimó en elogios hacia Cristiano y afirmó: “Es maravilloso, un padre 10, un hijo 10, hermano, amigo, pareja, empleado, jefe. Muchas veces estamos todos en casa juntos y veo lo afortunada que soy al haber sido elegida por él para formar esta familia”.

Además, confesó un regalo muy especial que le hizo y que no tuvo valor monetario: “Este año para mi cumpleaños me regaló su tiempo porque normalmente coincide con partidos, me sentí súper feliz”. Y aclaró: “No es muy materialista. Le he regalado tres coches y ya no le regalo más, no es original”. Además, afirmó que el dinero no la cambia, pero que le permite “ayudar” a su familia y amigos. “Eso es muy gratificante para mí”, reconoció.

Acerca de cómo cambió su vida ni bien comenzó su relación con el lusitano, sostuvo: “Me tuve que cambiar de tienda, pero cada vez que había un partido en el Santiago Bernabéu, todos venían a hacerse fotos. Llegó el momento en que no pude continuar”. También admitió que no le gustaba el fútbol hasta que lo conoció a CR7. “Siempre me gustó el ballet y trabajaba, por mis horarios no podía ir a partidos”.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo están juntos desde 2016 (@georginagio)

Georgina se mudó con su familia a Arabia Saudita ya que Cristiano Ronaldo fue adquirido por el Al-Nassr de Riad. De su nueva vida en la nación árabe aseguró: “Es un país maravilloso, he de reconocer que fui muy condicionada, pero es un país muy seguro, muy familiar y cuidan mucho a las mujeres y a los niños”. Y agregó que en su casa “se habla en español”.

Por otro lado, recordó una historia de niña que la marcó para poder educar a sus hijos. “Cristiano y yo venimos de familias muy humildes y valoramos todo, los niños siguen alucinando de verse en la tele. Por ejemplo, de chica mi madre me preparaba arroz a la cubana y no me gustaba. Ponía tanta cara de enojada que llegaba un momento que mi mamá me sacaba el plato. Con el correr de los años amé el arroz. Cuando mis hijos dejan restos de comida lo guardo para una merienda o les muestro fotos de chicos que no tienen para comer”.

En tanto que confió que están reformando una casa en Madrid con un objetivo: “Que esté operativa, tenemos muchos hijos, y Junior, el mayor, quiere ser futbolista”.

Por último, se refirió con pesar a su bebé fallecido en 2022, pero que su serie la ayudó a salir adelante: “Me ha traído mucha oscuridad, pero también mucho amor, hacer esta temporada me ha hecho feliz, me he sentido muy arropada”.

