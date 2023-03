Randal Kolo Muani contradijo a Dibu Martínez sobre la última jugada de la final del Mundial y contó qué cambió de su juego tras ese hecho

Kolo Muani volvió a hablar de la última jugada que pudo cambiar el resultado de la final del Mundial (Reuters)

A poco más de tres meses de la consagración de la selección argentina en el Mundial de Qatar, todavía hay heridas que no cierran en el viejo continente. En una extensa entrevista con L’Equipe, el joven delantero Randal Kolo Muani volvió a hablar de la jugada que marcó un antes y un después en su carrera deportiva.

El delantero de 24 años, que fue llamado de urgencia para integrar la delegación mundialista tras la baja de Christopher Nkunku, había ingresado desde el banco de suplentes en un intento a la desesperada de Didier Deschamps para hacer reaccionar a sus jugadores cuando iban 40 minutos del primer tiempo y caían por 2-0.

“Tuvimos 40 minutos donde nos fue muy mal. Entramos para cambiar la situación con Marcus (Thuram, en lugar de Olivier Giroud y él por Dembélé), para traer algo nuevo. Creo que lo hicimos en la segunda mitad”, consideró el jugador del Eintracht Frankfurt, que pudo haberse convertido en el héroe de la noche, si no hubiera sido por la atajada de Emiliano Martinez a los 120′ (+3).

“Podría haberme cambiado la vida. Hubiera preferido anotar, como todo el mundo. Como todos los franceses, pero sucedió así y son los azares de la vida. Después, cuando lo vuelvo a mirar, me doy cuenta de que tengo bastantes opciones. Pero en el terreno de juego todo va demasiado rápido”, explicó.

Kolo Muani volvió a ser convocado tras el Mundial (Reuters)

Lejos de atormentarlo, el atacante galo aseguró que puede seguir viendo la jugada tres o cuatro veces seguidas. “Esta acción me da ganas de trabajar delante del arco. Estoy trabajando y creo que estoy progresando. Me da valor para seguir adelante y meterla la próxima vez. Me caí esa noche, pero me voy a levantar y voy a dar el siguiente paso”, remarcó.

Al mismo tiempo, aprovechó para contradecir al arquero argentino, quien había dicho que él lo forzó a definir de esa forma tras salir en diagonal: “Martinez no me obligó a patear ahí. No, eso es lo que decidí. Después, se estiró bien, porque hizo una muy buena parada”.

A partir de ese fallo, el oriundo de Bondy afirmó que cambió su manera de definir: “Cuando estoy delante del arquero me calmo un poco más. Aunque sea medio segundo, mantienes la calma. Ese tiempo, que pasa muy rápido, te permite analizar las cosas a tu alrededor y tomar la decisión correcta”.

Es que, tras ver la jugada en reiteradas ocasiones, pudo darse cuenta que tenía otras alternativas que pudieron haber sido más eficaces: “Podía pasarla en diagonal a Kylian (Mbappé), lanzarla, tirarla a la izquierda... Con el vídeo, vi muchas opciones”.

Esta no fue la primera vez que Kolo Muani se pronunció acerca de la jugada, sin embargo, aseguró que no le molesta contestar cada vez que se le pregunta sobre ello: “Es parte de mi trabajo hablarlo. Puedo responder, no es que esté triste, pero no voy a olvidarlo, nunca. Estuvimos muy cerca de conseguir la tercera estrella. No voy a mentir, lo odio”.

Antes de cerrar el tema, se refirió al reencuentro con el delantero argentino Lucas Alario con quien comparte equipo en el Eintracht Frankfurt: “¡Oh! (Risas) Cuando volví, yo estaba disgustado. Habló un poco conmigo y siguió adelante. Por dos o tres días tuvo tiempo para burlarse de mí”.

Ahora tendrá una nueva oportunidad para demostrar por qué es considerado el futuro de la delantera francesa. Didier Deschamps volvió a convocarlo para enfrentar a Países Bajos e Irlanda por la fase de clasificación a la Eurocopa en la doble fecha FIFA de marzo. “Estaba deseando que llegara este momento, siempre es un placer. Todavía estoy muy orgulloso de usar esta camiseta para representar a mi país. Tenía muchas ganas de volver después de la Copa del Mundo y seguir adelante”, concluyó.

