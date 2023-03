El entrenador de arqueros de Argentina reveló el momento exacto en el que se dio cuenta que Dibu Martínez iba a ser héroe en los penales ante Francia

El Dibu Martínez fue uno de los máximos responsables de la gloria que logró la selección argentina en la Copa del Mundo que organizó Qatar. El Dibu apareció en los momentos decisivos y sus notables intervenciones en las definiciones por penales ante Países Bajos y Francia llevaron a La Scaloneta a la cima del planeta.

En su preparación siempre estuvo a su lado Martín Tocalli, el entrenador de arquero de la Albiceleste que reveló detalles sobre la intimidad en Medio Oriente. En diálogo con Super Deportivo, el integrante del cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni destacó la fortaleza mental del marplatense.

“Antes de la definiciones por penales con Francia, el Dibu me dio confianza. Me generó tranquilidad. Él percibía que nos iba a ir bien. Sentía que iba a ser uno de los protagonistas, porque en 15 segundos, antes de la definición, se acordaba de puntos claves que habíamos hablado. Me entendió y me miró. Los dos sentimos lo mismo y no había mucho más que decir. Él sabía que iba a atajar”, recordó.

“Lo conozco personalmente desde el 2017 y el crecimiento que tuvo en los últimos dos años resultó ser tremendo. Él se siente ganador y con la ambición de crecer en el día a día. Tiene una cabeza ganadora”, continuó en el extenso diálogo. Y agregó: “En la última jugada de la final se me paró el corazón dos segundos, lo que pude ver de Emiliano (Martínez) es que se paró bien rápido, él tapó la pelota no es que le rebotó. Esperó hasta el último segundo, leyó la posición del jugador y vio dónde fue la pelota. El orgullo que me quedó es ver cómo trabajó la jugada”.

Lo curioso fue que del país del Golfo no se quedó con ningún recuerdo material de la figura del Aston Villa: “Del Dibu no me llevé nada. No le pedí nada. Me llevé lo que él me transmitió. Tuvo palabras en ciertos momentos, que demuestran todo su agradecimiento. Me quedo con eso. Lo más importante no es salir en una foto o en un video”.

Además, Martín Tocalli comentó que en las previas a los partidos se muestran videos de los jugadores rivales y en las definiciones se suelen estudiar cómo patean los oponentes. “Lo negociamos con los arqueros por dónde puede ir la pelota, es un trabajo lindo y ellos lo valoran”, subrayó.

“Lo primero que tengo que remarcar es que la intuición del arquero es lo más importante y lógicamente Emiliano Martínez les genera cosas al rival. Tiene información pero cuando ves que es atajador, te condiciona un poco”, analizó.

Por otro lado, también se animó a realizar una curiosa analogía sobre el momento en el que el astro rosarino levantó el trofeo en Asia: “Si hay que buscar una imagen comparativa de Messi levantando la Copa del Mundo, te digo que es como la de ese niño que ve venir a Papa Noel con lo que espero toda su vida. La sonrisa de Leo me transmitió eso”.

A su vez, Tocalli, hijo del entrenador Hugo, diferenció al arquero sudamericano del europeo: “Como los hinchas cantan más, los futbolistas toman más riesgos y siempre tienen un plus”. En este sentido, también recordó cómo vivió la vez trabajó para Chile y le ganó a la Albiceleste la final de la Copa América en Santiago. “No existe festejo interno por ganarle a la Argentina. Desde lo profesional estaba contento, pero después del partido me fui a comer solo con dos amigos que habían ido”, concluyó.

