Emiliano Buendía reveló el regalo que el Dibu Martínez hizo en Aston Villa para “argentinizar” al plantel y contó en qué club grande jugaría

Emiliano Buendía brindó una entrevista en la que reveló cuestiones personales y también sobre la convivencia con Emiliano Martínez en el Aston Villa. Desde el obsequio que el Dibu le hizo a sus compañeros de plantel con la misión de “argentinizarlos” hasta el cuadro del que es hincha desde pequeño y en el que no descarta jugar alguna vez.

“El Dibu nos regaló un mate personalizado. Todas las mañana cada uno viene con el suyo, con los termos... Tuvo ese detalle y cada vez somos más los que tomamos. Hasta los ingleses están empezando a tomar mate ahora”, contó esta nueva costumbre en el vestuario de los Villanos. Y sobre su relación con el arquero de la Selección, expresó: “Los dos somos muy competitivos. El que pierde en los entrenamientos siempre termina enojado, pero de buena manera, intentando ser así de pasionales para ayudar y para el beneficio. De verdad que no nos gusta perder y nos enojamos cuando nos toca”.

Aunque Buendía estuvo preseleccionado entre los futbolistas que Lionel Scaloni escogió previo al Mundial de Qatar, finalmente fue cortado. Ahora, en 2023, renovó sus expectativas ya que acaba de ser citado para los amistosos ante Panamá y Curazao. “Tengo unas ganas de estar ya mismo. Se espera lo mejor, una fiesta enorme. Se espera la mejor celebración del mundo. Se vio lo que fue cuando llegaron todos los jugadores. Yo lo viví desde acá, pero el movimiento de gente, la pasión, el disfrute de todos es algo único. Te hace sentir orgulloso ser argentino”, mencionó.

Y acotó: “Estoy con una ilusión bárbara de estar de nuevo, es por lo que trabajo día a día, para tener esta chance de estar en la Selección. Ahora que me toca, con muchas ganas de estar ahí, disfrutar, aprender y seguir trabajando para que sigan viniendo cosas lindas también”.

Sobre sus orígenes y pasiones en el fútbol, el 10 del Villa confesó: “Yo soy de River, familia de River de chiquito. Me gusta seguirlo, intento seguir al fútbol argentino aunque me cuesta verlo por la diferencia horaria. Con Emi (Martínez) no hablamos mucho, sí de alguna cosa interesante que pueda salir en las redes. Yo sé que él es hincha de Independiente pero no mucho más”.

El marplatense de 26 años le abrió la puerta al Millonario en el futuro: “Siempre soñé con jugar a la pelota, con jugar en River. No cierro las puertas nunca, pero hoy en día tengo la cabeza acá en Europa. El día de mañana, veremos. Me encantaría porque es el club del que soy hincha, pero ya veremos en el futuro”.

Justamente en Europa fue donde dio rienda suelta a su anhelo de triunfar en el fútbol: “A los 11 años me llegó la oportunidad de ir a jugar al Real Madrid. Siempre quise jugar al fútbol, era mi sueño de chiquito. Estuve seis o siete meses solo con la persona que me llevó y me abrió las puertas de su casa para darme la oportunidad de jugar ahí y a los siete u ocho meses mi familia se pudo mudar a España. En 2009 ya viví con toda mi familia en Madrid e hice mi carrera en inferiores hasta los 17 o 18 años. A partir de los 19 o 20 me vine a Inglaterra a jugar al fútbol acá”.

