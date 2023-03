Tras su ausencia en la práctica de ayer, el DT del PSG se refirió al futuro de Lionel Messi en el club

Lionel Messi conversando con Christophe Galtier en un entrenamiento del PSG. (Agencias)

Lionel Messi es un tema central dentro de la agenda del Paris Saint Germain. Luego de no participar del entrenamiento de este jueves por motivos que aún se desconocían, según reveló el diario galo L’Équipe (más adelante se supo que habría viajado con autorización del club en dirección a Qatar, país de donde son oriundos los dueños del PSG, aunque aún no hay precisiones sobre las razones de ese traslado a tierras asiáticas), su futuro quedó en el centro de la escena.

El contrato de la Pulga finaliza el 30 de junio y, pese a las charlas que mantiene con la entidad francesa, aún no llegaron a un acuerdo y varios clubes se frotan las manos con la posibilidad de fichar al flamante ganador del premio The Best y campeón del Mundo en Qatar 2022 en condición de libre.

Sobre este tema fue consultado el director técnico Christophe Galtier en la conferencia de prensa previa al partido de este domingo ante Rennes en el Parque de los Príncipes. “Sé que Leo, la dirección deportiva y el presidente intercambian mucho. No sé los entresijos de la discusión. Si Leo debe estar la próxima temporada, ya lo dije: es la voluntad de cada uno. Leo está feliz en el vestuario. Son 18 goles y 17 asistencias esta temporada. Sí, vi algunas críticas al juego del Bayern. Pero no fue el único. Fue muchas veces decisivo”

“Es un jugador importante, como su comportamiento en el vestuario todos los días. Entrena todos los días, siempre está feliz de jugar, de hacer que sus compañeros jueguen bien. Sobre su futuro, es demasiado pronto para saber qué pasará”, añadió.

