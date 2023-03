La particular respuesta del entrenador de la selección de España para explicar por qué votó a Julián Álvarez en los Premios The Best

El entrenador de España explica por qué votó a Julián Álvarez en los The Best

No caben dudas que Julián Álvarez fue uno de los futbolistas más destacados de 2022 por su contribución con River Plate y Manchester City, pero fundamentalmente por el aporte para que la selección argentina ganara la Copa del Mundo en Qatar. No por nada los Ciudadanos le acaban de renovar el contrato hasta 2028, hecho que hizo celebrar a Josep Guardiola. Otro entrenador español también se rindió ante el Araña y se trata, más precisamente, de Luis de la Fuente.

El flamante entrenador de la selección española votó a Julián Álvarez en el primer lugar de los Premios The Best y por esto fue consultado en la última conferencia de prensa. Su respuesta fue curiosa y despertó carcajadas entre los presentes: “Con el tema de Julián Álvarez en The Best, lo voté porque que me gusta. ¿Qué voy a decir? No bebo, estaba tranquilamente, sereno, me gusta y es campeón del Mundo. ¿Los otros son campeones del Mundo? Messi sí, pero Messi es el más grande, por supuesto. Pero me apetecía, tenía ganas”.

El sustituto de Luis Enrique aprovechó la ocasión para reinvidicar a Messi, que concluyó con 52 votos a favor la votación, seguido de Kylian Mbappé (44), Karim Benzema (34), Luka Modric (28), Erling Haaland (24), Sadio Mané (19) y Álvarez, que quedó séptimo con 17. En segundo lugar, el español de 61 años se inclinó por el británico Jude Bellingham, mientras que tercero apuntó al croata Luka Modric.

Aunque sí fue el nombre más rutilante de los que ponderaron a Julián en la encuesta, de la Fuente no fue el único de los votantes en optar por el 9 de la Scaloneta: en el primer lugar (o sea, le dieron 5 puntos) también lo votaron el entrenador y el capitán de Gabón, el entrenador de Botswana y el periodista de Liechtenstein; en segundo lugar (3 puntos) lo hicieron Lionel Scaloni, el capitán de Haití y los periodistas de Madagascar y Turkmenistán; y en tercero (un punto) figuraron los entrenadores de Suiza, Japón, Honduras, Liberia y China Taipei, los capitanes de Barbados, Bielorrusia, Burkina Faso, El Salvador, Macedonia del Norte y Vanuatu, y los periodistas de Belice, Islas Vírgenes, Burundi, Granada, Jamaica, Líbano, Malta, Sudáfrica y Tanzania.

Mientras Julián sigue recolectando elogios de parte de todo el mundo del fútbol, de la Fuente se centra en el debut con el seleccionado rojo por las Eliminatorias de la Eurocopa 2024. Ya publicó una lista de 26 futbolistas en la que finalmente no fue incluido el argentino nacionalizado Chimy Ezequiel Ávila, tal como se había especulado. El sábado 25 de marzo España recibirá a Noruega, mientras que el martes visitará a Escocia por el Grupo A que también está compuesto por Chipre y Georgia.

