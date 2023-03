Como el caso Garnacho, al revés: la promesa del Barcelona que puede representar a Argentina, pero jugará el Mundial Sub 20 para Japón

Niko Takahashi, una de las jóvenes promesas de la cantera del Barcelona

Alejandro Garnacho representó el caso más conocido y trascendente de los “europibes” que sigue de cerca la AFA para que no se le escurran jóvenes talentos desperdigados por distintas partes del mundo, pero fundamentalmente en Europa. Otros nombres importantes son los de Luka Romero, Matías Soulé, los hermanos Carboni y Nicolás Paz, también evaluados por la gerencia de selecciones nacionales. Pero hay una joya que milita en Barcelona que puede escaparse de su órbita: el español naturalizado japonés Niko Takahashi Cendagorta.

Este lateral izquierdo de apenas 17 años, con papá argentino y madre japonesa, residió en España toda su vida y se desempeña en la cantera blaugrana. Hace dos años, un emisario de la selección argentina le preguntó si estaría interesado en sumarse a las filas albicelestes tras jugar un partido con el Cadete A del Barcelona. La Albiceleste, que tiene montado un centro de scouting en Europa con conexión directa a Bernardo Romeo (coordinador de selecciones nacionales) y Lionel Scaloni, le siguió el paso pero no volvió a contactarlo.

La última charla fue hace largos meses, cuando le pidieron algunos videos a su representante. Su citación por Argentina no prosperó y en Japón no dejaron pasar la chance: lo llamaron para disputar el Torneo Maurice Revello (ex Esperanzas de Toulón) y acaba de terminar su participación en la Championship Sub 20 de Asia, clasificatoria para el Mundial de la categoría. Los japoneses fueron eliminados por Irak en semifinales, pero sellaron su boleto para la Copa del Mundo.

En Japón ponderan a Niko Takahashi como uno de sus mejores valores

Paradójicamente, los conjuntos Sub 20 de Argentina y Japón se cruzaron el 10 de junio de 2022 tras haber terminado como los peores segundos de sus respectivas zonas (México fue el que se clasificó a semis) y compitieron por el quinto puesto, que quedó en manos del cuadro sudamericano. En ese 3-2 la gran figura fue Garnacho, autor del primer gol del partido. Takahashi ingresó al campo al minuto 58 en lugar de Kodai Sano con la particularidad que fue el futbolista más joven de ese encuentro y uno de los dos categoría 2005 (el otro fue el italiano nacionalizado argentino Valentín Carboni). De hecho tanto Takahashi como Carboni fueron elegidos por el medio británico The Guardian como dos de los mejores 60 proyectos del fútbol mundial nacidos en ese año.

En la Championship asiática estuvo presente en cuatro de los cinco partidos que disputó Japón, incluida la eliminación en tiempo extra en semifinales. “Es un chico y está en un gran momento, no me aventuro a decir dónde va a jugar. Argentina es muy grande, pero lo va a tener que decidir él”, le había dicho su padre a Infobae como anexo a la primera entrevista que concedió Niko.

Vale mencionar que en España también está en consideración e incluso estuvo a punto de ser convocado para un campeonato Sub 16 que fue suspendido por la pandemia del COVID-19. “Me gustaría jugar con las tres selecciones. Probar y mirar un poco. Ya probé la española. Me gustaría hacerlo con las otras para elegir dónde me siento más cómodo. Tampoco quiero estar cambiando siempre, pero sí me gustaría probar y, donde crea que estoy mejor, pues quedarme. Ya que tengo la suerte de tener la triple nacionalidad, la quiero aprovechar”, declaró a este medio en su momento.

Niko, por el momento, piensa seguir jugando con el conjunto nipón

En su cuenta de Instagram, el catalán que ya firmó contrato con una empresa deportiva líder en indumentaria tiene casi 11 mil seguidores. Como su caso tomó cierta notoriedad en Argentina, los fanáticos albicelestes le llenan de comentarios su muro en cada posteo que Niko realiza jugando para Japón: “Subite a La Scaloneta, pibe, que vas a saber cuánto pesa la Copa del Mundo, te lo aseguro”, “¿y si te llama Scaloni?”, “Niko vení a jugar para la Argentina”, “Anda a jugar con Messi en La Scaloneta, Niko querido!” y “¡Grande Taka! En caso de arrepentirte siempre vas a tener a Argentina! Éxitos” son algunos de los mensajes enviados.

¿Qué tiene que ocurrir para que Takahashi Cendagorta sea definitivamente jugador de Japón? Disputar más de tres encuentros internacionales clase A con el seleccionado mayor (competiciones oficiales y amistosos FIFA). Hasta ahora, tanto Argentina como España siguen en carrera respecto a la elegibilidad del marcador de punta izquierdo, aunque esa situación podría modificarse en el mediano plazo. Niko juega en el Sub 17 del Barcelona, donde firmó contrato hace dos años, y es altamente ponderado por las autoridades de la federación japonesa.

La complicación actual de Argentina pensando en una presunta convocatoria en el corto y mediano plazo es que, tras la eliminación del Sudamericano Sub 20, esa categoría quedó prácticamente sin chances de competir. Y como Niko cumplirá los 18 años en agosto próximo, tampoco cabría la chance de considerarlo para el Sub 17. En los próximos días, Romeo y Lionel Scaloni definirán al entrenador que comandará al equipo Sub 23 que competirá en el Preolímpico camino a París 2024, pero con futbolistas de mayor trayectoria y varios años más grandes, es ilógico pensar en un llamado para el talentoso zurdo de La Masía. Al menos, por ahora, Takahashi Cendagorta seguirá luciendo la bandera blanca con el círculo rojo en su pecho.

Takahashi en acción en el duelo entre Argentina y Japón por el quinto puesto del Torneo Maurice Revello

