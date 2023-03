La polémica sentencia de un ex futbolista de Boca Juniors sobre el presente Erling Haaland: “No es un crack”

Pablo Mouche, ex jugador de Boca Juniors, considera que el delantero del Manchester City no tiene cualidades de crack

Erling Haaland estuvo muy cerca de batir un récord absoluto en la Champions League, en la cual le hizo cinco goles en 57 minutos al RB Leipzig en la aplastante victoria (7-0) del Manchester City para avanzar a cuartos de final. El delantero noruego estuvo a un tanto de ser el único en conseguir un doble hat-trick en la historia, pero le bastó para alcanzar un registro que solamente poseen Lionel Messi y el brasileño Luiz Adriano.

Sin embargo, para un ex futbolista de Boca Juniors que actualmente milita en el ascenso argentino, Haaland no tiene condiciones de crack del fútbol, pese a que a sus 22 años es el jugador más joven en superar los 30 goles en la Liga de Campeones de Europa, incluso por encima de Messi, quien consiguió la marca con 23 años.

Durante el programa Presión Alta que se emite en TyC Sports se armó el debate acerca de si el atacante noruego sería capaz de plasmar su potencial goleador en el fútbol argentino. “Con alguien que le raspe un poquito, se le va a complicar. Pero se acostumbraría”, inició el ex arquero de Racing, Nacho González. La discusión fue tomando temperatura y el conductor Ariel Rodríguez pidió la opinión de Pablo Mouche, invitado al estudio.

“Me parece un goleador fantástico, descomunal, pero crack no es. Va a seguir rompiendo récords, pero no es un crack porque a mí me gusta otro estilo”, afirmó el actual futbolista de 35 años que milita en Atlanta en la Primera Nacional. “Crack es magia, fantasía es ser completo. El Kun Agüero, ¿hacía goles? Sí, y era habilidoso, enganchaba, se sacaba dos o tres tipos de encima. Es más jugador que Haaland”, continuó el ex futbolista campeón en tres ocasiones con Boca.

Mouche ratificó que Agüero, goleador histórico del Manchester City con 260 tantos y tercer máximo anotador de la Premier League con 184 gritos, es mejor que Haaland, quien por el momento lleva 39 goles con los Sky Blues en apenas 36 encuentros disputados. El tiempo dirá si Androide será capaz de destronar al Kun en el club inglés.

