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Manchester City recibe al RB Leipzig para definir su serie de octavos en la Champions League, en vivo: hora, TV y formaciones

Tras el empate 1-1 en el partido de ida disputado en Alemania, el equipo de Pep Guardiola se juega la clasificación a la siguiente ronda en el Etihad Stadium

14 Mar, 2023
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10:50 hsHoy

• PROBABLES FORMACIONES:

Manchester City: Ederson - Kyle Walker, Manuel Akanji, Ruben Dias, Nathan Ake - Rodri, İlkay Gündoğan (c) - Riyad Mahrez, Kevin De Bruyne, Jack Grealish - Eriling Haaland. DT: Pep Guardiola

RB Leipzig: Janis Blaswich - Ben Henrichs, Willy Orban (c), Joško Gvardiol, Marcel Halstenberg - Amadou Haidara, Konrad Laimer - Dominik Szoboszlai, Emile Forsberg, Timo Werner - André Silva. DT: Marco Rose

10:40 hsHoy

• HORARIOS DE CITY-LEIPZIG:

17:00 Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay

16:00 Bolivia y Venezuela

15:00 Colombia, Perú, Ecuador

14:00 Ciudad de México

• TV: ESPN

10:30 hsHoy

¡Bienvenidos! Aquí toda la información y el minuto a minuto del partido entre RB Leipzig y Manchester City por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League.



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