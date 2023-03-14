Manchester City recibe al RB Leipzig para definir su serie de octavos en la Champions League, en vivo: hora, TV y formaciones

• PROBABLES FORMACIONES:
Manchester City: Ederson - Kyle Walker, Manuel Akanji, Ruben Dias, Nathan Ake - Rodri, İlkay Gündoğan (c) - Riyad Mahrez, Kevin De Bruyne, Jack Grealish - Eriling Haaland. DT: Pep Guardiola
RB Leipzig: Janis Blaswich - Ben Henrichs, Willy Orban (c), Joško Gvardiol, Marcel Halstenberg - Amadou Haidara, Konrad Laimer - Dominik Szoboszlai, Emile Forsberg, Timo Werner - André Silva. DT: Marco Rose
• HORARIOS DE CITY-LEIPZIG:
17:00 Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay
16:00 Bolivia y Venezuela
15:00 Colombia, Perú, Ecuador
14:00 Ciudad de México
• TV: ESPN
¡Bienvenidos! Aquí toda la información y el minuto a minuto del partido entre RB Leipzig y Manchester City por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League.