Los mejores memes por el ‘repóker’ de Haaland: el cambio de Guardiola para “cuidar” a Messi y el orgullo de los hinchas de Boca Juniors

Los mejores memes por el ‘repóker’ de Haaland en la goleada del Manchester City

Este martes, el Manchester City aplastó al Red Bull Leipzig y le ganó 7-0 en el encuentro de vuelta por los octavos de final de la Champions League. La figura fue el delantero Erling Haaland, que marcó cinco tantos e igualó el récord de Lionel Messi que hace una década alcanzó esa marca en un mismo partido. El noruego estuvo muy afinado, pero el entrenador Pep Guardiola lo sacó y las redes sociales estallaron ya que muchos afirmaron que fue una maniobra para evitar que supere al argentino.

Te puede interesar: Con 5 goles de Haaland, el Manchester City aplastó 7-0 al RB Leipzig y avanzó a los cuartos de final de la Champions

El último grito del escandinavo fue a los 57 minutos y 5 más tarde el director técnico español lo llamó y mandó a la cancha a otro argentino, Julián Álvarez, algo que también dio lugar a las suspicacias, suponiendo que La Araña resguardó la cifra de Leo.

Fue el 7 de marzo de 2012 que en el partido de vuelta por la misma instancia ante el Bayer Leverkusen, el Barcelona vapuleó 7-1 a los bávaros y el rosarino se despachó con cinco goles. Mientras que en 2014 el brasileño Luiz Adriano empató a La Pulga, jugando FK Shajtar Donetsk de Ucrania y tuvo cinco gritos ante el FC BATE Borisov de Bielorrusia en la tercera fecha del Grupo H de la Champions League 2014/2015.

Te puede interesar: La IFFHS publicó la lista de los mejores 50 entrenadores de los últimos 26 años: quién se ubica en la cima y los 9 argentinos que se destacan

Con este panorama los usuarios se despacharon en las redes. “Fui a jugar un picadito con mis amigos, llego y veo que el City va ganando 6-0 con 5 goles de Haaland”, con una imagen de un joven tomándose la cara. Otra con “Haaland hoy” y la imagen de Messi tras el encuentro ante el Leverkusen. “Dragon Ball lo predijo”, con uno de los personajes del animé mostrando sus cinco dedos. “Guardiola sacando a Haaland para cuidar el récord de Messi”, y la foto del estratega haciendo el gesto de OK con el dedo pulgar. El “Messismo” con Pep, quien, además, suele despacharse con elogios hacia Leo cada vez que le preguntan sobre él. O un montaje de Haaland disfrazado de Thor.

Luego del encuentro, Haaland reveló que le dijo a Guardiola en el momento que se saludaron cuando dejó el campo de juego. “Le he dicho a Pep que no me quitara, que quería marcar más (risas)”, reconoció el nórdico de 22 años.

Te puede interesar: Erling Haaland sigue batiendo récords en Europa: la marca histórica de Messi en la Champions League que igualó con sus cinco goles

Aunque hubo algunos hinchas de Boca Juniors que se subieron a las reacciones aprovechando la simpatía que Haaland tiene por el equipo xeneize y subieron una foto del delantero con la casaca azul y oro y otra con Riquelme y la clásica pregunta “¿y si te llama Román?”.

Durante la transmisión de ESPN el relator Mariano Closs aseguró que Guardiola había invitado a Marcelo Gallardo y esto también repercutió en las redes, como jugando con que la presencia del Muñeco hizo que el City jugara en ese nivel ante los teutones. “Qué raro que está jugando bien el City” y la imagen de Gallardo con el handie como hizo en las finales de la Copa Libertadores de 2018 ante Boca Juniors, cuando por una suspensión no pudo estar en el campo.

Guardiola busca saldar la deuda de que el equipos de Los Ciudadanos pueda conseguir su primera Champions League. Como entrenador del Barcelona lo consiguió en dos oportunidades, en 2009 y 2011, en ambas ocasiones con Messi como máxima figura en la cancha. Pep tampoco pudo coronarse en este certamen dirigiendo al Bayern Múnich.

Los mejores memes y reacciones:

Seguir leyendo: