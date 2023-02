Chicharito reveló el contacto más famoso que tiene en su teléfono

Los dos atletas mexicanos llevan una buena amistad

Ya iniciada la campaña 2023 de la Major League Soccer (MLS) las redes sociales del certamen estadounidense hicieron su tradicional dinámica con diferentes futbolistas de la liga, en la cual los retan a mencionar o enseñar el contacto más importante que tengan en su agenda telefónica. Ahora, fue el turno del delantero mexicano, Javier “Chicharito” Hernández, quien mostró a uno de sus compatriotas.

Chicharito se perderá inicio de la MLS ante Carlos Vela El goleador mexicano y referente del Galaxy no podrá disputar el Clásico del Tráfico por una lesión sufrida durante un entrenamiento en los últimos días VER NOTA

Dentro del ejercicio que realiza la MLS, se convoca a uno o dos jugadores de varios equipos (de su liga) para que presuman el contacto más popular o de mayor impacto mediático que tengan registrados en su teléfono. Por parte del Galaxy, los elegidos para la dinámica fueron Javier “Chicharito” Hernández y el español canterano del Barcelona, Riqui Puig.

Al haber estado en las filas de clubes como el Real Madrid, Manchester United o el mismo Sevilla, muchos pensaron que el elegido sería alguien como “CR7″ o Lionel Messi; sin embargo, fue para resaltar que su contacto fue el de su compatriota, el boxeador Saúl “Canelo” Álvarez, a quien intentó llamar para comprobar que el número era verídico, pero no obtuvo respuesta.

No obstante, momentos más tarde, el pugilista azteca le regresó la videollamada al canterano del Guadalajara y entablaron una pequeña conversación en medio del staff de la MLS durante una sesión de fotos.

Miguel Layún no descartó emigrar a la MLS El lateral mexicano ya sabe lo que es jugar en el extranjero, pero nunca en la MLS VER NOTA

A través de redes sociales, el equipo de la MLS compartió algunos de los detalles de cómo fue ese encuentro. A pesar de que ambos atletas se encontraban a kilómetros de distancia, la buena relación que tienen entre ambos les permitió hacerse una videollamada e interrumpir las actividades de cada uno.

Así que el ex seleccionado pausó sus actividades y le presumió a Saúl lo que estaba haciendo. “¡Paisano! ¿cómo estas?”, fue lo primero que dijo Hernández Balcázar. Canelo respondió: “Bien, bien ¿y tú?”, fue así como inició la breve plática entre ambos referentes del deporte de Guadalajara.

Entrenador de David Benavidez perdió interés en Canelo por ser un “peleador acabado” A pesar de que “el bandera roja” quiere un combate contra Saúl Álvarez, su coach adelantó que ya no quieren la pelea, por lo que sugirió al mexicano dedicarse de lleno al golf VER NOTA

“Bien, es que, ¿escuchaste mi audio o no?”, preguntó Hernández Balcázar. “Sí, sí lo escuché”, agregó Saúl. En la llamada, Chicharito Hernández se volteó a donde estaban todas las cámaras y le mostró los pormenores del set de grabación al Canelo, por lo que le reiteró que estaba ocupado en una sesión con medios.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Saudi Arabia v Mexico - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - November 30, 2022 Mexico fans hold up a placard of Javier Hernandez in the stands before the match REUTERS/Alberto Lingria

Posteriormente, el ex ariete del Real Madrid le comentó el motivo de la llamada y que esperaba seguir en contacto con el. “Ah bueno, por eso es que te llamé, acá para presumirte ¡paisano ch*ngon!, mira aquí estamos. Saludos de la MLS a ver si nos vemos pronto, va paisa, ahí nos escribimos”.

Javier Hernández no pudo disputar aún el primer partido de la temporada

Afortunada o desafortunadamente para el atacante mexicano, sufrió una pequeña lesión durante la semana previa al arranque de la MLS, motivo por el cual se había estipulado que no tendría acción en el duelo ante el LAFC de Carlos Vela en el “Clásico del Tráfico”. No obstante, el encuentro en general no se pudo llevar a cabo por problemas climáticos en Los Ángeles, motivo por el cual se tuvo que posponer.

Soccer Football - World Cup - Round of 16 - Brazil vs Mexico - Samara Arena, Samara, Russia - July 2, 2018 Mexico's Carlos Vela, Hirving Lozano, Javier Hernandez and Andres Guardado before the match REUTERS/David Gray

Se especula que para la fecha dos del campeonato, cuando el Galaxy visite al Dallas FC en el Estadio Toyota de Texas. De igual manera, el ariete jalisciense buscará continuar con el buen nivel que alcanzó la temporada pasada, en la cual marcó 17 goles y repartió un par de asistencias; pues aún mantiene el objetivo de regresar a vestir la camiseta de la Selección Mexicana.