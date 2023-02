Chicharito se perderá inicio de la MLS ante Carlos Vela

El goleador de la Selección Mexicana no enfrentará a Carlos Vela en la fecha 1

Desafortunadamente para el Galaxy, no podrán contar con el mexicano Javier “Chicharito” Hernández para el inicio de la temporada 2023 de la Major League Soccer (MLS) en donde se medirán ante el actual campeón, el LAFC de Carlos Vela, en lo que será una nueva edición del “Clásico del Tráfico” dentro del Rose Bowl.

Durante la semana previa a la jornada 1 de la MLS, el Galaxy dio a conocer que el delantero mexicano salió lesionado de uno de los entrenamientos, esto debido a una molestia en el tendón de la corva de su pierna derecha. Desde ese percance, el club informó que no iban a poder contar con su atacante para el “derbi” ante el LAFC.

Al respecto, el canterano de las Chivas Rayadas de Guadalajara mandó un mensaje a través de sus redes sociales para expresar su apoyo. “Muchas sensaciones no tan positivas por la lesión que me impedirá estar un tiempo con mi equipo. ¡Nos toca apoyar y alentar de otra manera, este sábado todos juntos apoyemos a nuestro equipo para arrancar la temporada de la mejor manera!”.

No obstante, es importante mencionar que el “Chicharito” solo se perderá la primera fecha del campeonato. De no presentar algún percance o inconveniente, el oriundo de Guadalajara podrá debutar para la jornada 2 cuando visiten al FC Dallas. De igual manera, el ex atacante del Manchester United logró marcar una anotación durante los juegos de pretemporada.

El Clásico del Tráfico, una de las mayores rivalidades en la MLS

Desde la llegada del LAFC a la MLS en el 2018, naturalmente nació una rivalidad en contra del Galaxy por el hecho de ser dos clubes que juegan en el mismo estado; sin embargo, con el paso de los años, ambos clubes pusieron de su parte para que el duelo adquiriera mayor protagonismo y que en la actualidad sea uno de los compromisos con mayor intensidad y demanda.

Denominado como el “Clásico del Tráfico” (por el intenso tránsito que puede llegar a existir en Los Ángeles), el choque entre ambas instituciones ya dejó imágenes para el recuerdo durante las últimas temporadas. Tan solo en la edición pasada, misma en donde el cuadro de Carlos Vela alzó el título, ambos se midieron en las semifinales y teniendo un triunfo para los futuros campeones con un cardiaco 3-2 en el último minuto.

Aunado a ello, el hecho de contar con Javier Hernández (con el Galaxy) y Carlos Vela (con el LAFC) es un factor a favor para que el duelo levante más pasiones entre las fanaticadas, pues al militar en clubes de Los Ángeles, es común que gran parte de los seguidores sean mexicanos y por ende, se sientan identificados o simpaticen con los dos atacantes.

Carlos Vela, en busca de incrementar su legado con el club

Partiendo como capitán y actual campeón de la MLS, “La Llena” buscará seguir incrementando sus números y estadísticas con la institución angelina. Desde su llegada en el 2018, siendo uno de los pioneros en el club, el ex ariete del Arsenal fue forjando su propia historia con el equipo, y en la actualidad, puede presumir de ser el máximo anotador (76 goles) y máximo asistidor (38 pases de gol) en la historia del conjunto angelino.

(Foto: Twitter/LAFC)

Como dato curioso, el campeonato del 2022 significó también el primer título oficial a nivel de clubes en la carrera de “Cracklitos”, pues si bien, tuvo una buena trayectoria en el viejo continente y se convirtió en un ídolo con la Real Sociedad, nunca logró alzar algún trofeo.