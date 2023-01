Presidente del CMB confirmó pelea de Canelo Álvarez contra Caleb Plant o David Benavidez

El campeón indiscutido de las 168 libras ya cuenta con otro rival casi confirmado en el futuro (REUTERS/Kristian Carreon)

De nueva cuenta, la carrera de Saúl Canelo Álvarez cuenta con un amplio panorama para entablar su siguiente pelea. Su promotor Eddie Hearn ha mostrado empeño por realizar una reyerta en Londres, Inglaterra, en contra de John Ryder, para su regreso. No obstante, aunque se concrete, la posibilidad de que el mexicano encare a David Benavidez o Caleb Plant en las 168 libras se mantendría vigente.

Según declaró Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en declaraciones rescatadas por el medio Izquierdazo, Canelo deberá enfrentar al ganador de la pelea semifinal por el campeonato mundial entre el estadounidense y el mexicoestadounidense. En ese sentido, el tapatío tendría la obligación de encarar a un rival que ha descartado en decenas de ocasiones.

“Nosotros tenemos la pelea entre Benavidez y Plant. El ganador será el retador oficial en el momento que sea apropiado. Lo que hicimos fue ordenar el título interino. Benavidez es campeón para permitir que Canelo tuviera esas peleas que se realizaron el año pasado”, afirmó ante los medios de comunicación.

Canelo Álvarez sí defenderá su título contra el ganador de David Benavidez y Caleb Plant (AL BELLO/AFP)

Tomando en cuenta las declaraciones del hijo de José Sulaimán, la próxima pelea de Álvarez contra John Ryder, retador obligatorio de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) no pondría en riesgo cualquiera de los otros tres cinturones en posesión del campeón indiscutido y solamente sería por aquel que es avalado por la federación en cuestión.

Ante dicho panorama, el CMB no tiene prisa para que Canelo formalice la defensa obligatoria del título que posee en la actualidad, pues gane o pierda ante el londinense no arriesgará la posesión de la fajilla de color verde.

Cabe mencionar que, durante la Convención Anual número 60 que el organismo realizó en Acapulco, Guerrero en el año 2022, las autoridades determinaron que es necesario definir a un campeón interino. En ese sentido, tomaron en cuenta a los dos personajes mejor posicionados en su ránking y decretaron una pelea de eliminación para definir al peleador obligatorio por el campeonato.

Saúl Álvarez planea retar a Dmitry Bivol en la pelea por el título mundial semicompleto por segunda ocasión (USA TODAY/Joe Camporeale)

Aún no han definido la fecha para el choque entre Caleb Plant y David Benavidez. Sin embargo, es un hecho que cualquiera de los dos tendrá la posibilidad de catapultar sus carreras a costa de una posible victoria en contra del mexicano que solamente ha caído en dos ocasiones por la vía de la decisión de los jueces.

¿Por qué podría haber dos campeones en el CMB?

En el año 2021, Canelo Álvarez se convirtió en campeón indiscutido de las 168 libras. No obstante, meses después decidió retar a Dmitry Bivol en las 175. Dicho movimiento implicó el cambio de peso y, por tanto, la necesidad del organismo por hallar un campeón ante el abandono provisional del monarca vigente.

John Ryder se perfila para ser el próximo rival de Saúl Álvarez (Reuters/Andrew Couldridge)

Regularmente, las organizaciones no permiten que los boxeadores posean dos cinturones en la misma cantidad de divisiones de forma simultánea, así como el abandono súbito de la categoría sin penalización. No obstante, al ser campeón franquicia, Canelo Álvarez recibió el permiso del CMB para aventurarse por el campeonato que no pudo arrebatar a Dmitry Bivol.

A pesar de las declaraciones de Sulaimán, el reto de Canelo contra el campeón interino podría demorar. En caso de confirmar la pelea contra John Ryder, el mexicano podría buscar la revancha contra Dmitry Bivol en el mes de septiembre. Ante ello, también deberá esperar al resultado de cada una de las peleas para considerar su decisiones a futuro.

