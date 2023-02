Una estrella del Real Madrid votó a Messi antes que a Benzema en los premios The Best: las críticas en su contra y su descargo

Alaba eligió a Messi por sobre Benzema (Reuters)

Lionel Messi es oficialmente el mejor jugador del mundo después de levantar el trofeo The Best que entregó la FIFA en París. Con 52 puntos, el argentino se impuso a los franceses Kylian Mbappé (44) y Karim Benzema (34), éste último campeón de liga y Champions League en la temporada pasada.

El impresionante récord de Messi que alcanzó Benzema tras su brillante actuación por la Champions League El delantero francés convirtió dos tantos en la goleada del Real Madrid frente al Liverpool e igualó una marca histórica que estaba solo en poder del argentino VER NOTA

Una vez finalizada la gala, se conocieron los votos que conformaron cada puntaje y entre algunas sorpresas se destacó la de David Alaba, quien tuvo la responsabilidad de votar al ser el capitán de la selección de Austria.

El defensor del Real Madrid recibió una ola de críticas en sus redes sociales por parte de los fanáticos merengues después de que se hicieran públicos sus votos ya que puso al astro argentino en primer lugar por detrás de su compañero de equipo Karim Benzema. Ante los ataques constantes, el futbolista de 30 años decidió salir a hablar en sus cuentas oficiales.

El impresionante gol en el fútbol de amputados que ganó el premio Puskas en la ceremonia de The Best La obra pertenece al polaco Marcin Oleksy, quien no pudo ocultar su emoción luego de recibir el reconocimiento en Francia VER NOTA

“En cuanto al Premio FIFA The Best: la selección de Austria vota por este premio como equipo, no yo solo. Todos en el equipo pueden votar y así es como se decide”, argumentó, haciendo alusión a que a pesar de que él como capitán emitió el voto, la elección fue consensuada con el resto del plantel nacional.

Foto: Twitter

“Todo el mundo sabe, especialmente Karim, cuánto lo admiro a él y a sus actuaciones y yo he dicho muchas veces que para mí es el mejor delantero del mundo, y sigue siendo así. Sin duda”, concluyó el defensor, quien se está recuperando de una lesión y estará ausente en el Clásico del próximo jueves contra el Barcelona por las semifinales de la Copa del Rey.

Julián Álvarez, elegido entre los 10 mejores jugadores del mundo: el grosero error de la FIFA y quiénes lo votaron por encima de Messi El delantero del Manchester City quedó séptimo en el listado que lideró el crack del PSG y del cual participaron los capitanes y entrenadores de cada seleccionado, sumado a algunos periodistas especializados VER NOTA

Cabe destacar que la votación se dividió en dos fases. La primera estuvo compuesta por “un grupo de expertos” de la FIFA, el cual hizo una preselección de candidatos eligiendo a los tres mejores jugadores/as, entrenadores/as y arqueros/as.

Una vez elegidos, se pasó a la segunda fase. Cuatro jurados fueron los que emitieron sus votos finales. Cada jurado representó el 25%: los capitanes de las 211 selecciones miembros de la FIFA, los seleccionadores, un periodista especializado que representa cada país y el público a través de una votación abierta en la página oficial de la entidad.

En orden, el primer elegido sumó 5 puntos, el segundo 3 y el tercero 1. Además de las tres estrellas que ocuparon el podio, hubo otros cracks que quedaron por debajo: Luka Modric (28), Erling Haaland (24), Sadio Mané (19) o Julián Álvarez (17).

Seguir leyendo

<br/>