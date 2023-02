Miguel Layún no descartó emigrar a la MLS

Miguel no descarta la posibilidad de llegar al fútbol del país vecino

Estando en el ocaso de su carrera, el lateral de las Águilas del América, Miguel Layún admitió el haber pensado la idea de emigrar a la MLS y las ideas que tiene respecto a su futuro como futbolista profesional, pues cada vez pierde más protagonismo con el conjunto azulcrema.

En entrevista para Récord, Layún admitió que se encuentra en un momento de su carrera en donde se siente atraído por alguna oferta para volver a dejar la Liga MX; sin embargo, señaló que a su vez, mantiene la ilusión de poderse retirar en las filas del América, pues es el equipo de sus amores y el cual levantó su trayectoria.

“Es un debate interno bastante complejo porque una parte de mi quiere cerrar el ciclo en el Club América por todo lo que representa, pero también hay una parte dentro de mí que he experimentado cuando he tenido la posibilidad de recorrer diferentes países, diferentes Ligas y me he dado cuenta que me complementan como persona, me van haciendo aprender cosas buenas”, señaló Layún.

Posteriormente, habló sobre la importancia que le da al salir de México y afrontar nuevos horizontes. “El salir de la ‘comodidad’ solo por ponerle un nombre porque la verdad en América nunca se puede estar cómodo, pero de estar en tu país, con tu cultura y con tu gente ayuda mucho al desarrollo personal; no mentiré que es el debate más grande que tengo en mi mente”.

Durante el Clausura 2023, el oriundo de Veracruz apenas registra 270 minutos en el terreno de juego, viendo acción en tres encuentros y siendo quedándose en el banco de suplentes en los otros cinco compromisos. En las últimas semanas, parte de la afición ha señalado la falta de nivel y precisión que tiene en la cancha.

Héctor Herrera, Tecatito Corona, Miguel Layún y Diego Reyes (Foto: Twitter/@lopezdoriga/@jcdiazmurrieta/@FCPorto)

Como bien se sabe, el ex futbolista del Porto ha sido uno de los atletas mexicanos más señalados en los últimos años, hecho que señaló, si le llegó a afectar en su vida personal. “Sí, claro que afecta. Cuando me duele, me duele todavía a pesar de que tienes muchas más herramientas para poder afrontar los momentos, No me da lo mismo, te mentiría si te digo lo contrario. Claro que me afecta y bueno, yo intento siempre trabajar y enfocarme en lo mío”.

Fue para el Apertura 2010 cuando Miguel arribó a Coapa como uno de los refuerzos del club. No obstante, los primeros torneos fueron un “calvario” debido al pobre rendimiento durante los partidos y sus continuos errores que terminaban repercutiendo en el marcador. Llegó el famoso “Todo es culpa de Layún” y fue entonces cuando comenzó a mostrar una mejoría en la cancha.

Formó parte de los títulos del Clausura 2013 y Apertura 2014 con la Águilas. Gracias a su rendimiento con el club y el haber llegado a la Selección Mexicana e incluso disputar el Mundial de Brasil 2014, volvió a recibir una oportunidad desde el viejo continente y militó en equipos como el Granada, Watford, Porto, Sevilla y Villarreal.

El mexicano Miguel Layún. EFE/José Méndez/Archivo

Por último, el ex lateral de los Rayados de Monterrey mencionó su deseo por poder regresar a una convocatoria del Tricolor. “Tal vez no puedo cerrar la puerta porque sería injusto para ese niño que siempre soñó con vestir la playera de la Selección Mexicana y nuestro trabajo es rendir allá adentro y si no rindes y hoy estás en buen momento, por qué vas a decir que no a algo que siempre soñaste”.