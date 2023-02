Andrés Lillini negó acercamientos para dirigir una juvenil del Tricolor

El argentino se impuso ante su ex equipo

Tras obtener un importante triunfo ante los Pumas en el Estadio Victoria dentro de la jornada 7 del Clausura 2023, el estratega argentino de los Rayos de Necaxa, Andrés Lillini habló sobre la Selección Mexicana y los rumores que lo llegaron a vincular como candidato para dirigir una de las categorías juveniles del Tricolor.

Después de conseguir oxígeno puro con la victoria 3-1 ante los Universitarios, Lillini no tuvo mayor inconveniente para expresar su punto de vista respecto a un par de temas relacionados con la Selección Mexicana, en el que se deslindó de cualquier acercamiento o vínculo para dirigir alguna selección juvenil.

¡Al 👨🏻‍🏫 con cariño!



Andrés Lillini y sus ex pupilos en el Estadio Victoria. pic.twitter.com/SH4rGKNoab — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 16, 2023

“No, juro que nadie me dijo nada. Yo solo hable una sola vez con la Federación y no tuvo que ver con nada de eso, ni tampoco hable con la Comisión de Selecciones. No tendría problema en decir que alguien me llamó, pero no. Yo estoy muy bien acá, veníamos de perder un partido contra el América y se tenía que estar enfocado en ello para darle un buen acompañamiento a los futbolistas y vamos para adelante”.

Posteriormente, el ex estratega de los Pumas de la UNAM se dijo contento por el nombramiento de Ares de Parga como Director de Selecciones Nacionales, pues es alguien que conoció bien tras haber coincidido en el conjunto auriazul, cuando Andrés era entrenador de las fuerzas básicas del club y Rodrigo fue el presidente deportivo de la institución.

“Bien, bien. A mi me cae muy bien que el vuelva al fútbol, es una persona a la que yo le tengo un gran aprecio. Creo que es un hombre muy capaz. En Pumas se la jugó por el desarrollo de los juveniles, que es donde estaba yo, y eso es una apuesta muy fuerte para la infraestructura de un club y del fútbol mexicano. Yo creo en esa gente, en la que confía en el jugador de la casa.”

Cerramos la noche con el gol que cerró el triunfo en el #NECvsPUM, cortesía de @Agus_Oliveros... ¡Descansen, Rayos! 😎#ContiGoNecaxa ⚡ pic.twitter.com/xExMeZvVMO — ⚡️Club Necaxa⚡️ (@ClubNecaxa) February 16, 2023

Por último, el timonel argentino dijo que tuvo sentimientos encontrados por enfrentar a su ex equipo, pero que su mente se encuentra totalmente en los “Hidrocálidos”. “Solamente son tres puntos, tres puntos más ante un rival que, no tengo problema en decirlo, es un sentimiento muy especial. Gracias a ellos es que yo estoy acá. Es una victoria muy valiosa para el equipo.”

Su paso como estratega de Pumas

Como ya se mencionó, el estratega sudamericano comenzó su carrera como timonel en las fuerzas básicas del conjunto universitario; sin embargo, la directiva decidió ascenderlo al primer equipo para el comienzo del Apertura 2020 tras la repentina salida del español, Míchel González días antes de comenzar el certamen.

Dirigió un total de 107 encuentros en el banquillo felino, repartidos en 5 torneos locales y uno internacional. Logró disputar dos finales, siendo una de la Liga MX en el torneo Apertura 2020, y la otra en la Liga de Campeones de la Concacaf 2022, quedando subcampeón en ambas ocasiones.

Un mensaje de Andrés Lillini para la afición universitaria.



#SoyDePumas pic.twitter.com/hQm6gR6SYq — PUMAS (@PumasMX) October 4, 2022

Para el Apertura 2022, la directiva de los Pumas puso fin a su relación con el oriundo de Santa Fe por la falta de buenos resultados. En su despedida, se mostró agradecido con la institución.

“Tengo una directiva que siempre apoyó este proyecto. Son 107 juegos y no cualquiera lo puede cumplir. Tendría que haber delegado un campeonato, estuvimos cerca y también estuvimos lejos, ahora entonces son ambigüedades que fuimos corriendo; pero al final y al cabo estoy feliz por lo que ha sido mi carrera deportiva y que un club como Pumas me pueda dar 107 partidos, debo estar agradecido siempre”.