Ucrania golpeó ambos lados del puente de Kerch en un ataque que aisló a Crimea de Rusia

Captura de un video de un dron que muestra fuego y humo en lo que, según Volodímir Zelenski, fue un ataque contra un depósito de petróleo en Kerch, Crimea, en un bombardeo que dejó al menos cuatro muertos y 28 heridos (Robert Brovdi vía Telegram/Reuters)

El ejército ucraniano intensificó este domingo sus ataques con drones contra Crimea para agravar el aislamiento de la península anexionada del resto de la Rusia continental, de la que depende para el suministro de agua, combustible y productos básicos. Según las autoridades locales, al menos cuatro personas murieron y cerca de una treintena resultaron heridas en los bombardeos contra infraestructura civil y objetivos militares en la península (2,4 millones de habitantes) y en el estrecho de Kerch, que une los mares Negro y Azov.

Ambos bandos protagonizan desde hace semanas una escalada en sus bombardeos con drones y misiles, mientras el ejército ruso ha logrado en los últimos días sus mayores avances en el Donbás desde finales de 2025.

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Zelensky confirma el alcance del ataque

Un cartel con el mensaje "Sin combustible" en una gasolinera de Yevpatoriya, en Crimea, donde las autoridades suspendieron el suministro a consumidores particulares en medio de la escalada de ataques ucranianos con drones (REUTERS/Alexey Pavlishak, archivo).

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, afirmó que el ataque golpeó objetivos a ambos lados del puente que atraviesa el estrecho de Kerch y conecta la península con la región rusa de Krasnodar. “La noche pasada, nuestros golpes de largo alcance impactaron en la logística militar, la industria petrolera y las defensas aéreas del ocupante. Todo esto es una respuesta justa a los brutales ataques rusos contra nuestra gente”, escribió en sus redes sociales.

Según el mandatario, entre los objetivos alcanzados se encontraban infraestructuras marítimas usadas para transportar crudo en la región de Krasnodar, un depósito de petróleo en Kerch, instalaciones de logística militar, cuatro estaciones de radar de sistemas de misiles S-400 y dos sistemas antiaéreos Pantsir. Zelensky estimó que los objetivos se encontraban a casi 300 kilómetros del frente. “Rusia sólo entiende la fuerza, y nuestra fuerza de largo alcance ciertamente sirve al objetivo de la paz”, sostuvo.

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El líder crimeo, Serguéi Axiónov, admitió que cuatro personas murieron y otras 28 resultaron heridas en el ataque contra la zona de Kerch. Según fuentes sanitarias, 14 personas debieron ser hospitalizadas, entre ellas dos niños en estado grave. El canal de Telegram Astra reportó que los drones ucranianos golpearon una refinería en el puerto de Kerch, donde se habría declarado un incendio, además de fragmentos que habrían alcanzado un edificio de viviendas.

Por separado, una persona murió y otra resultó herida en un ataque contra un transbordador que debía dirigirse a Crimea, según las autoridades de Krasnodar, que también reportaron un incendio en una terminal petrolera.

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Intento de bloqueo y crisis de suministros

Unos peatones pasan junto a una gasolinera cerrada en Yevpatoriya, en Crimea, en medio de la crisis de combustible que enfrenta la península tras la intensificación de los ataques ucranianos con drones (REUTERS/Alexey Pavlishak, archivo)

El ataque obligó a suspender la circulación de coches y trenes por el puente de Crimea —reabierto tras nueve horas, aunque cientos de vehículos permanecían varados— y a detener el transporte marítimo en el estrecho de Kerch. Como alternativa, las autoridades proponen un desvío por carretera desde Rostov a través del corredor terrestre que pasa por el sur del Donbás, Zaporiyia y Jersón, hasta el puerto de Mariúpol.

Según expertos independientes, los drones ucranianos han destruido desde mayo cientos de camiones cisterna y de mercancías, lo que volvió esas rutas prácticamente intransitables. Axiónov anunció además la suspensión del suministro de gasolina a consumidores particulares y empresas privadas, mientras la eléctrica estatal Krimenergo reportó cortes parciales de electricidad y agua corriente en el centro, sur y noroeste de la península. La prensa local señala que la campaña ucraniana amenaza con torpedear la temporada de veraneo en Crimea.

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Más de 2.200 drones en una semana

Vista a través del estrecho de Kerch, donde se observa humo sobre un depósito de combustible cerca del puente de Crimea, en el pueblo de Volna, región rusa de Krasnodar, una infraestructura clave para el suministro de la península que volvió a ser blanco de ataques ucranianos. (REUTERS/Stringer, archivo)

Zelensky denunció además que los bombardeos rusos del sábado contra la región de Zaporizhzhia, en el sur de Ucrania, mataron a cinco personas e hirieron a 26, mientras que en Poltava (centro) un ataque dejó dos muertos y 12 heridos.

“Sólo esta semana, los rusos han lanzado unos 2.200 drones de ataque, más de 1.800 bombas aéreas guiadas y 87 misiles de varios tipos contra Ucrania”, afirmó.

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Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia informó que sus defensas antiaéreas derribaron la pasada noche 239 drones ucranianos en ocho regiones del país y en la península de Crimea. Según el parte oficial, los ataques se dirigieron contra las regiones fronterizas de Kursk, Briansk y Bélgorod, las sureñas de Rostov, Krasnodar y Adiguea, y también Ástrajan y Oriol, además de objetivos en Crimea y en los mares Negro y Azov.