Andrés Lillini confirma el posible reemplazo de Ochoa en el América

Andrés Lillini se adelantó al América para mencionar el fichaje de Luis Malagón Foto: CUARTOSCURO

Afortunada o Desafortunadamente para el Club América, durante el encuentro de los Pumas vs Necaxa dentro de la Copa Sky, el actual estratega de los Rayos, Andrés Lillini, se les adelantó o dio la primicia sobre el guardameta que será el reemplazo de Guillermo Ochoa ahora que dejó las filas de los azulcremas para emigrar nuevamente a Europa y defender la camiseta del Salernitana de la Serie A.

Después de un partido insulso y carente emociones tras empatar sin goles en Ciudad Universitaria, se puede decir que lo único rescatable que tuvo el encuentro entre ambos conjuntos fue la presencia de Andrés Lillini tanto en la cancha cuando la afición “Auriazul” lo ovacionó, así como sus declaraciones en conferencia de prensa, en donde señaló al que posiblemente sería el nuevo arquero de las Águilas del América para ocupar la vacante de “Paco Memo”.

Al ser cuestionado sobre la ausencia de Luis Malagón, su habitual portero en el once titular, el estratega argentino señaló que fue por meras órdenes de su presidente para cuidarlo. “Respecto a Malagón y porque no lo lleve ni a la banca, la directiva me dijo que está terminando la negociación con América, entonces optamos por no arriesgarlo porque me dijo el presidente que se estaba llevando a cabo la negociación y está avanzando”.

Cabe mencionar que el cancerbero de 25 años de edad de los Rayos aún tiene contrato vigente con el club hasta el verano del 2024 y su valor ronda los 3.5 millones de dólares. Hasta el momento, no se sabe con exactitud la cifra por la cual se llevaría a cabo la transacción entre ambas instituciones, pero tras las declaraciones de Lillini, se puede asumir que ya es un hecho la compra.

(Foto: Twitter/@ClubNecaxa)

Por su parte, Luis Malagón es uno de los “jóvenes” porteros del fútbol mexicano que pintan para ser parte del cambio generacional a corto plazo en el “Tricolor”. A pesar de que aún no logra construir un buen palmarés o mínimo haber llegado a altas instancias en los torneos de la Liga MX, ha sido considerado junto a Carlos Acevedo como uno de los mejores guardametas mexicanos del momento. Si bien, los de Aguascalientes no han tenido grandes campañas, el portero si ha logrado sobresalir.

De igual manera, fuentes cercanas al club mencionan que la idea principal es que Oscar Jiménez sea el portero titular del equipo, pues es del agrado de Fernando Ortiz y le ha gustado su labor durante la pretemporada. Aunado a ello, gran parte de la afición americanista son los que han expresado su deseo de tener al ex guardameta de los Jaguares en la titularidad del club, pues desde su arribo a inicios del 2017, no ha podido afianzarse bajo los tres palos del equipo durante los partidos de liga.

Luis Ángel Malagón está a horas de convertirse en nuevo refuerzo del @ClubAmerica 🦅



Por órdenes de la directiva del @ClubNecaxa, Andrés Lillini no lo llevó ni a la banca para no poner en riesgo la negociación. pic.twitter.com/VGMCvT0dHP — Alex López™ (@AlexLA94) December 21, 2022

En seis años con los de Coapa, el arquero oriundo de Chihuahua apenas registra 29 partidos jugados en los cuales permitió 26 tantos, y dejó su marcó sin goles en once ocasiones. Pese a su poca actividad con las “Águilas”, Oscar puede presumir de cierto recorrido en primera división, pues previamente defendió los colores de los Jaguares de Chiapas e Indios de Juárez y Lobos BUAP, curiosamente, todos ellos ya extintos del fútbol mexicano.

Sea cual sea el portero que llegue o asuma la titularidad en el cuadro “Azulcrema”, sabe de la enorme responsabilidad y presión que hay por el simple hecho de estar en uno de los clubes más importantes de México, aunado a la carga que representa llenar el hueco que dejara Guillermo Ochoa y que previamente lo hizo Agustín Marchesín, arquero argentino que logró ser campeón con el equipo en el Apertura 2018.

